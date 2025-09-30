「職前訓練」變剝削？ 北市議員揭這家診所規避勞基法

北市大直佳恩診所遭控以「職前訓練」為名，規避勞基法，議員今揭露業者要求護理師執行抽血、打針、管理藥品等專業工作，卻拒發薪資、未投保等，批北市府聽信資方卸責之詞。該診所目前對此暫不回應；勞動局指，該案是事實認定問題，將再釐清。

張斯綱接獲民眾陳情，今開記者會指出，A小姐2024年遭大直佳恩診所片面降薪、未領薪資，今年B小姐任職15天，疑遭言語霸凌，身心受創，離職時被診所依已簽「職前訓練同意書」而未獲薪資。他質疑，該診所長期以「訓練」之名規避雇主責任，是標準的「慣老闆劇本」。

B小姐朋友、受害者代表滿志剛表示，北漂青年B小姐具有護理師資格，工作內容明確符合正式雇用，卻被診所否定專業與應得權益。銘傳大學法律系專案助理教授張祐齊說，B小姐有排班、打卡、接受指揮，已構成從屬關係，屬於雇傭範疇。

委任律師王琇慧說，此案為明確的勞雇關係，診所引用的訓練同意書已違反勞基法，「訓練不能成為剝削的遮羞布」。

「一個案例是偶發，兩個就是慣犯。」張斯綱批北市勞動局消極處理，將責任推給勞工自行提告，那還要勞動局做什麼？疫情期間護理師被視為寶，疫情過後卻遭冷漠對待。如果北市政府無法保障專業勞工，未來又如何留住人才？

勞動局回應，勞檢處8月19日檢查，該診所有未足額給付休息日加班費，近日將依法勞基法規定裁處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動局說，勞檢處9月16日檢查，對於職前訓練期間是否有提供勞務一事，申訴人認為自身有整理病例、打針、配藥，是在服勞務，但雇主稱是找人來教導她做護理師需做事項，雙方認定不一，該案是事實認定問題，有爭議，勞檢處將會後續再釐清。