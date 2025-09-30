護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名護理系女網友稱她的兩位同學常常出國，並且開賓士車，後來才知道對方在台積電工作。(美聯社)
就讀護理系也能進台積電工作嗎？一名護理系女網友發文，稱她滑臉書動態才知道，兩位同樣護理系畢業的同學常常出國，並且開賓士車，生活看起來非常好，後來才知道都在台積電工作，讓她好奇：「護理背景竟然也能進台積電嗎？」對此，有網友解答台積電的「廠護」年薪約150萬元起跳。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是護理系畢業的，在滑臉書時，發現一位同屆不同班的同學很常出國遊玩，並且都是去歐洲旅遊居多，她很驚訝同樣護理系畢業，為何對方那麼會存錢，後來才得知對方在台積電工作。

原PO透露，另一位同學生活也過得很好，平時開賓士通勤，「完全不像是護理師會有的條件」，後來才發現她也在台積電上班，讓她產生懷疑，為何護理系背景也能到台積電工作，有何職缺適合護理人員嗎？

此文一出，不少網友解答台積電的「廠護（指在企業內部工作的勞工健康服務護理人員，也稱職護）」職缺年薪可達150萬，「廠護2X職等輪班制，一年大概也有150萬起」、「大公司都會徵職護啊」、「職護，公司超過300人，上班時要有職護在場」、「台積電也有保健室啊」、「廠區都要有職護呀」、「職護，但要另外考證照而且沒有資歷現在很難面試上，因為現在缺也很少，離職率很低」。

也有網友猜測同學可能從事作業員的工作，「有可能是作業員，因為我已經不止聽到一位醫護背景去台積了，但不是廠護，而是作業員」、「絕對是作業員喔，他們廠護是外包的，所有獎金與妳無關，五花八門科系的人都可以當作業員」、「技術員不用門檻，如果妳有其他專業能力應該被錄取機率更高」、「台積電作業員，年資薪水不輸系統廠研發工程師，不要不信」。

