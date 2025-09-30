美對等關稅衝擊製造業 「勞工就業通計畫」即起上路

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
面對美國對等關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部即日起推動「勞工就業通計畫」，該計畫對象製造業失業勞工，並擴大僱用獎助。圖／勞動部提供
面對美國對等關稅與匯率波動帶來的挑戰，勞動部即日起推動「勞工就業通計畫」，該計畫對象製造業失業勞工，並擴大僱用獎助，但雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，且不能有實施減班休息的情形。

勞動部今表示，經參考經濟部評估受影響產業範圍，製造業因外銷導向致受國際情勢影響較為嚴重，以及為了不遺漏有需要協助的勞工，勞動部先針對從製造業離職的失業勞工，推動「勞工就業通計畫」，後續也將視就業市場情勢發展滾動調整協助對象範圍。

勞動部勞發署就業服務組長黃巧婷表示，勞工就業通計畫中，公立就業服務機構針對失業30天以上，但已具備足夠技能的受影響失業勞工，運用僱用獎助鼓勵雇主釋出工作機會，雇主以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日以上，可申請僱用獎助每人每月補助6000元，最長6個月。

黃巧婷表示，如果失業勞工技能還不符合職缺要求，則透過先僱後訓的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，勞動部則補助雇主工作崗位訓練費，每人每月補助1萬2000元，最長3個月，同一年度內申請額度最高可達180萬元。另考慮傳產製造業中高齡勞工的職場適應需求，公立就業服務機構也會搭配職務再設計措施，與雇主共同協助勞工排除工作障礙、提升效能，每人每年最高補助雇主10萬元。

勞動部說，雇主只要向公立就業服務機構辦理求才登記、提供職缺，在僱用受影響失業勞工後，公立就業服務機構即會提供雇主整合型資源，讓雇主能更方便取得補助，補足人力需求的同時，也能降低僱用成本，不過雇主在僱用期間必須維持僱用規模90%以上，並且不能有實施減班休息的情形。

