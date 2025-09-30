山隆通運過勞死案逾8年 家屬等嘸職災給付 家屬怒：勞部偏袒資方說辭

山隆通運大貨車司機呂智偉，2017年3月31日中午與太太運送紙品途中突發過勞症狀，歷經2個月搶救無效，過世時僅39歲。高等法院二審時判家屬勝訴，但山隆通運不服並上訴至最高法院，勞保局也以需三審定讞為由尚未給予職災死亡給付。呂太太表示，家屬不是要特權，只是要一個公平的交代。

呂太太表示，先生呂智偉過世至今已經3000多個日子，自己與公公、婆婆及3個小孩去抗議山隆通運不照顧我們家人，去抗議勞動部調查過勞工時偏袒資方，去台中花博抗議母公司正隆紙業，由於抗議未果，最後走入司法勞動部那份偏袒資方的調查報告完全不聽家屬具體的證詞。今年6月底，高院判家屬勝訴，才終於看到公道，但公公和婆婆相繼離世，只剩下自己與3個孩子相依為命。

呂太太問勞動部，勞動部到底有沒有良心？ RCA的受害者們一審勝訴後，勞動部主動發給勞保職災差額與慰問金，但為什麼本案卻要等到三審定讞？勞動部的調查錯誤已經對家屬造成無法彌補的傷害，現在法院還家屬清白，勞動部卻落井下石，繼續對受害者冷漠對待。

呂太太喊話勞動部長洪申翰，受害者們不是要特權，只是要一個公平的對待，而勞動部欠我們一個交代。