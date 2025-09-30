影／呼籲職災給付勿以三審定讞拖延 勞團提三項訴求

勞團上午在勞動部前舉行記者會，要求勞動部長洪申翰，比照RCA案件，適用所有職災勞工與家屬，勿以三審定讞為由拖延照顧。

勞團現場提出提出三項訴求：1. 司法勝訴、職保給付：呂智偉過勞死案比照 RCA 案件，勞動部應主動給付職災保險死亡給付差額十個月，及依照職災勞工家屬給與慰問金及其他家屬重建的協助。並以此案為例，未來適用所有職災勞工與家屬，勿以三審定讞為由拖延照顧。2. 職災家屬、立刻慰問：請依照現行勞工職業災害保險及保護法第65條，立即提供職災協助與重建照顧專案，基本上給予人道關懷、生活協助，並給予職災慰問金。3. 過勞調查、檢討改進：在本案中，呂太太是隨車助理，而她的證詞一直沒有獲得職安署調查認可，因此職安署調查失當下，導致家屬正義拖延三千多天，請勿再偏坦信雇主證詞，未來過勞案調查中，如雇主提不出反證時，應以勞工與家屬證詞優先採用。

工作傷害受害人協會專員賀光萬表示，山隆通運大貨車司機呂智偉，於2017年3月31日中午與太太鄭淨蓮（隨車助手）運送紙品途中突發過勞症狀，歷經2個月搶救無效，於5月25日病逝，年僅39歲。在司法程序中，一審法官採信勞動部調查報告，認定呂智偉不符合職災過勞死標準，判家屬敗訴。二審時，高院委託台大醫院重新鑑定，確認死因與工作高度相關，改判家屬勝訴。山隆通運不服判決，持續上訴至最高法院，拒絕承擔責任。勞團指出在本案中，呂太太是隨車助理，而她的證詞一直沒有獲得職安署調查認可，因此職安署調查失當下，導致家屬正義拖延三千多天。