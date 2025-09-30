山隆通運過勞死案 職災給付拖8年 勞團向洪申翰喊話籲比照RCA案勿雙標

山隆通運大貨車司機呂智偉，2017年3月31日中午與太太運送紙品途中突發過勞症狀，歷經2個月搶救無效，過世時僅39歲。高等法院二審時判家屬勝訴，但山隆通運不服並上訴至最高法院，勞保局也以需三審定讞為由尚未給予職災死亡給付。家屬與勞工團體今於勞動部前要求，本案應比照RCA案速發職災保險和慰問金，勿以三審定讞為由拖延照顧。

2017年呂智偉過世時留下罹癌父母與3名年幼子女，照顧責任全落在太太與大伯身上。此後，婆婆與公公也相繼病逝，一家人接連承受親人離世的重創。

工作傷害受害人協會專員賀光卍指出，在司法程序中，一審法官採信勞動部調查報告，認定呂智偉不符合職災過勞死標準，判家屬敗訴；二審時，高院委託台大醫院重新鑑定，確認死因與工作高度相關，改判家屬勝訴。但山隆通運不服判決，持續上訴至最高法院，顯示雇主冷血無情，拒絕承擔責任。

賀光卍表示，勝訴後，工傷協會依判決向勞保局申請職災死亡給付差額10個月，卻遭勞保局以需三審定讞為由拒絕給付。然而，RCA工傷案一審勝訴後，勞動部職安署與勞保局卻主動補發職災失能、死亡給付差額，並給予慰問金。為何呂智偉案卻遭到如此嚴苛對待？難道因為是個案、是孤兒寡母就可以被忽視？

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，RCA案在2015年4月16日一審勝訴後，勞動部就開始討論主動發放職災保險和慰問金，直到2018年8月16日三審定讞都是如此，就連二軍也比照辦理。勞動部不能雙重標準，要求立即比照RCA案件，給呂智偉一家職災保險和慰問金，莫讓受害者勝訴後還要繼續受苦。

桃園市產業總工會顧問姚光祖表示，RCA當時因為受害人數多，勞動部基於政治考量，希望得到改革的形象，所以職災給付都很快速處理，勞動部長洪申翰社運出身，不就最反對政府只做表面功夫、只照顧大型案件的社會形象，反對被體制拋棄的個案嗎？建議勞動部基於政治考量，應示範所有資方看，勞動部反對職災、反對過勞死，不是等司法定讞了沒責任了才開始做事。

記者會最後向洪申翰喊話，要求本案應比照RCA案件，適用所有職災勞工與家屬，勿以三審定讞為由拖延照顧；另應啟動職災重建照顧專案，基本上給予人道關懷、生活協助，並給予職災慰問金；針對職安署調查失當，導致家屬正義拖延3000多天，勿再偏坦信雇主證詞，應已勞工與家屬證詞優先。

勞動部對此回應，本案職災勞工家屬與公司的職災補償民事訴訟二審判決勝訴，勞工家屬如有新事證，可向勞保局提出申請，勞保局將會審視相關資料，如經認定有新事證，將依法重啟程序進行審查，勞動部也將主動提供服務，後續如經勞保局核給職業傷病死亡給付，職安署將配合發給慰問金。