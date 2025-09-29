快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

我有錯？她沒代收同事包裹遭主管責備 網相挺：起糾紛誰負責

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友沒有代收請假同事的包裹，卻被主管責備。示意圖／ingimage
一名女網友沒有代收請假同事的包裹，卻被主管責備。示意圖／ingimage

如果同事請假，你會幫忙代收包裹嗎？一名女網友發文，稱某日公司財務請假，警衛處有他的包裹，需要簽名才能領，原PO沒有代收就掛上了電話，未料人事主管責備她應該要幫忙收，也要打電話確定是誰寄來的。對此，網友們紛紛出聲挺原PO，認為不代收是「保護自己」。

一名女網友在Dcard發文，表示近日公司財務請假，但警衛那邊有對方的包裹，警衛打電話問財務是否在公司，有包裹需要簽收，原PO則表明財務今天不在，但明天會來，就掛上了電話。

原PO描述，掛上電話後，人事主管馬上用責備的語氣怪罪她沒代收，並且若財務不知道是什麼東西，收完應該拍照給他看，同部門的同事要互相幫忙。原PO反擊說因為要財務親自簽名，她不想打擾到財務休假，但主管又反問「不覺得很奇怪嗎？」，為何需要本人簽名，應該要問誰寄來的，並說這是「小事」。

原PO表示，她只是認為包裹是別人東西，她不想打擾到別人休息，更不想探聽對方隱私，沒想到還會被主管責罵，因此詢問網友：「這件事到底是不是我的錯呢？」

此文一出，不少網友挺原PO的做法，「不代收是保護自己，我覺得沒問題，下次還是不要代收，即便人事主管情勒你，可以跟人事主管說避免日後糾紛」、「不然主管去領啊，如果說財務私人東西，妳幫忙領感覺不太好」、「叫他自己去代收啊！只會出一張嘴，如果裡面東西壞掉了，甚至人家寄來的東西莫名少了東西誰要負責」。

但也有網友提出其他的建議，「雖然心裡會覺得主管很煩，但我表面上應該會先道歉表示自己沒想到這麼多，打電話給財務時再把鍋全甩給人事主管」、「最簡單是直接去問財務主管，下次遇到這樣子的事他希望妳怎麼做，照做就好了」、「我認為與其談論對錯，不如想好下次遇到類似狀況可以怎麼解決」。

職場 同事 主管

延伸閱讀

47歲IT男存到1600萬提早退休 卻被一通電話摧毀大嘆：我根本不奢侈｜元氣網

想加薪不是狂喊「我好辛苦」！試試這三招，讓主管自己開口加薪

長期工作「假日無勁去休閒」 網認同：為了生計不得不拚

「年資僅2年」面試官突喃喃自語給人生建議 她嚇：明明沒請教

相關新聞

我有錯？她沒代收同事包裹遭主管責備 網相挺：起糾紛誰負責

如果同事請假，你會幫忙代收包裹嗎？一名女網友發文，稱猛日公司財務請假，警衛處有他的包裹，需要簽名才能領，原PO沒有代收就掛上了電話，未料人事主管責備她應該要幫忙收，也要打電話確定是誰寄來的，對此，網友們紛紛出聲挺原PO，認為不代收是「保護自己」。

高齡長照需求大…業者祭出460時薪、月薪6萬元搶工

下周就是中秋連假，連假前北市勞動局就業服務處舉辦為期四天徵才活動，其中長照職缺需求大，業者祭出時薪460元搶工。

長期工作「假日無勁去休閒」 網認同：為了生計不得不拚

一名網友在論壇坦言，他長期上班只為了生存，下班回租屋處只想睡，假日也難起勁去做休閒活動，感覺尋不著人生的意義。留言區有網友認同原PO，並且提及其他生活困境，或者建議讓人生有意義的方法。

上班族耍廢日常！他曝「1小時固定流程」 釣出一票網友共鳴

你上班打卡後，會立刻進入工作狀態嗎？一名網友分享，自己每天進公司後，都會耍廢大約1小時，才真正開始工作，好奇發問「大家都會先當多久薪水小偷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。