我有錯？她沒代收同事包裹遭主管責備 網相挺：起糾紛誰負責

如果同事請假，你會幫忙代收包裹嗎？一名女網友發文，稱某日公司財務請假，警衛處有他的包裹，需要簽名才能領，原PO沒有代收就掛上了電話，未料人事主管責備她應該要幫忙收，也要打電話確定是誰寄來的。對此，網友們紛紛出聲挺原PO，認為不代收是「保護自己」。

一名女網友在Dcard發文，表示近日公司財務請假，但警衛那邊有對方的包裹，警衛打電話問財務是否在公司，有包裹需要簽收，原PO則表明財務今天不在，但明天會來，就掛上了電話。

原PO描述，掛上電話後，人事主管馬上用責備的語氣怪罪她沒代收，並且若財務不知道是什麼東西，收完應該拍照給他看，同部門的同事要互相幫忙。原PO反擊說因為要財務親自簽名，她不想打擾到財務休假，但主管又反問「不覺得很奇怪嗎？」，為何需要本人簽名，應該要問誰寄來的，並說這是「小事」。

原PO表示，她只是認為包裹是別人東西，她不想打擾到別人休息，更不想探聽對方隱私，沒想到還會被主管責罵，因此詢問網友：「這件事到底是不是我的錯呢？」

此文一出，不少網友挺原PO的做法，「不代收是保護自己，我覺得沒問題，下次還是不要代收，即便人事主管情勒你，可以跟人事主管說避免日後糾紛」、「不然主管去領啊，如果說財務私人東西，妳幫忙領感覺不太好」、「叫他自己去代收啊！只會出一張嘴，如果裡面東西壞掉了，甚至人家寄來的東西莫名少了東西誰要負責」。

但也有網友提出其他的建議，「雖然心裡會覺得主管很煩，但我表面上應該會先道歉表示自己沒想到這麼多，打電話給財務時再把鍋全甩給人事主管」、「最簡單是直接去問財務主管，下次遇到這樣子的事他希望妳怎麼做，照做就好了」、「我認為與其談論對錯，不如想好下次遇到類似狀況可以怎麼解決」。