高齡長照需求大…業者祭出460時薪、月薪6萬元搶工

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
連假前北市勞動局就業服務處舉辦為期四天徵才活動，其中長照職缺需求大，業者祭出時薪460元搶工。北市勞動局提供

下周就是中秋連假，連假前北市勞動局就業服務處舉辦為期四天徵才活動，其中長照職缺需求大，業者祭出時薪460元搶工。

北市勞動局表示，面對高齡社會需求，長照相關機構本次大舉徵才，提供超過100個看護與照服員職缺，包括安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構釋出工作機會，時薪從200元至460元、月薪可達60000元。

另外，連鎖餐飲集團王品集團-青花驕，提供餐飲管理、儲備幹部等專業發展管道，月薪上看44500元以上；零售龍頭如統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物等多家企業開出儲　備幹部、門市銷售正、兼職等職缺。捷博(股)公司加入本週徵才行列，提供汽車美研匠與儲備店長職缺，歡迎汽車美容、鈑噴專才應徵。

至於微笑單車徵有調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48,000元、時薪最高也有240元，另有高溫津貼、油資補助、年終獎金、留任獎勵與推薦獎勵等。

本周徵才活動自9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦為期四天的徵才活動。本週共邀集17家優質企業釋出472個多元職缺。

職缺 長照 徵才活動

長期工作「假日無勁去休閒」 網認同：為了生計不得不拚

一名網友在論壇坦言，他長期上班只為了生存，下班回租屋處只想睡，假日也難起勁去做休閒活動，感覺尋不著人生的意義。留言區有網友認同原PO，並且提及其他生活困境，或者建議讓人生有意義的方法。

上班族耍廢日常！他曝「1小時固定流程」 釣出一票網友共鳴

你上班打卡後，會立刻進入工作狀態嗎？一名網友分享，自己每天進公司後，都會耍廢大約1小時，才真正開始工作，好奇發問「大家都會先當多久薪水小偷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

