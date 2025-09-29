高齡長照需求大…業者祭出460時薪、月薪6萬元搶工

下周就是中秋連假，連假前北市勞動局就業服務處舉辦為期四天徵才活動，其中長照職缺需求大，業者祭出時薪460元搶工。

北市勞動局表示，面對高齡社會需求，長照相關機構本次大舉徵才，提供超過100個看護與照服員職缺，包括安德利、承霖、惠安、潤田、璞馨、傑緣、行愛住宿長照等機構釋出工作機會，時薪從200元至460元、月薪可達60000元。

另外，連鎖餐飲集團王品集團-青花驕，提供餐飲管理、儲備幹部等專業發展管道，月薪上看44500元以上；零售龍頭如統一超商、特力屋、聖德科斯、棉花田、好好生活家居家具、萬達寵物等多家企業開出儲 備幹部、門市銷售正、兼職等職缺。捷博(股)公司加入本週徵才行列，提供汽車美研匠與儲備店長職缺，歡迎汽車美容、鈑噴專才應徵。

至於微笑單車徵有調度專員、維護專員等，其中夜班與大夜班維護與調度專員職缺，高薪達48,000元、時薪最高也有240元，另有高溫津貼、油資補助、年終獎金、留任獎勵與推薦獎勵等。

本周徵才活動自9月30日至10月3日，在景美、內湖、西門、北投、艋舺及南港東明等就業服務站舉辦為期四天的徵才活動。本週共邀集17家優質企業釋出472個多元職缺。