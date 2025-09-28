聽新聞
0:00 / 0:00
長期工作「假日無勁去休閒」 網認同：為了生計不得不拚
一名網友在論壇坦言，他長期上班只為了生存，下班回租屋處只想睡，假日也難提起勁去做休閒活動，感覺尋不著人生的意義。留言區有網友認同原PO，並且提及其他生活困境，或者建議讓人生有意義的方法。
原PO在Dcard以「找不到人生的意義」為題發文表示，不懂為什麼人一定要為了生存，每天花這麼長時間上班，自己兩點一線往返上班地點與租屋處，下班太累只想睡覺，到了假日也不想做休閒活動，讓他不知道人生有什麼意義。
有網友建議下班能做的事情，還有上班調適的方法，「嗯…上班的意義是，讓我感到下班的時候很快樂，我興趣很多，所以需要賺錢支持它們，好的職場跟同事會讓你身心自由很多」、「同感，不過會去運動、健身、稍微整理打扮自己」、「可以開始去看一些哲學相關的書籍了，直到找到某一類面對世界的方式，是你喜歡的那就可以更快樂的去生活」。
也有人認為有其他下班的活動，能找尋人生意義，「以前也有這種感覺，但自從養了小狗之後就再也沒空虛過了，只是每天下班時間都要給小狗，完全沒自己的休閒娛樂時間，假日也要安排不同的體驗」、「下班打打電動、吃吃垃圾食物，就已經很爽了呀，上班跟同事練肖話、去健身，或許人生的意義就是享受當下，用心感受平常不太注意的小確幸」。
有網友則因為生計煩惱，「我也是，買不起房子居無定所，我被迫選擇不婚不生」、「我也是，每天早上6點起床整理吃早餐，7點出門，車程快1小時，8點工作到晚上8點，下班回家9點，週六還加班，只休週日，只為了賺多一點錢，剩下的錢存著也只是為了未來老了沒辦法工作的生存金」、「賺這一點錢也買不了房，現在省吃儉用也就是付房租、繳手機費、繳管理費、繳電費、保險費，存的錢也不多，但想到晚年一個人要進療養院，不得不盡量存」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言