上班族耍廢日常！他曝「1小時固定流程」 釣出一票網友共鳴

你上班打卡後，會立刻進入工作狀態嗎？一名網友分享，自己每天進公司後，都會耍廢大約1小時，才真正開始工作，好奇發問「大家都會先當多久薪水小偷？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「大家進公司都先耍廢多久？」為題，指出自己每天進公司後，固定流程是先去買早餐，回到座位後邊吃、邊滑手機，大概1小時後，才會打開信件，開始工作。他也好奇發問「各位早上都先耍廢多久？」。

貼文一出後，不少網友都表示「吃早餐、看股票、帶薪上廁所、中午買飯，下午才開始工作」、「拉屎、吃早餐、滑PTT，上午三件套」、「耍廢8小時，發現事情做不完，申請加班4小時繼續耍廢」、「買個早餐半小時，看個mail半小時，看完泡個茶醒醒腦半小時，確認沒啥急事就滑滑手機，等十一點準備離開座位刷午餐，一路休息到一點半，再醒醒腦半小時，兩點準時上工，沒啥事繼續滑等下班」。

此外，也有部分網友回應「不是，大家那麼閒，都不用寫月報嗎？」、「為何我好像都沒有休息時間？大家好快樂的感覺，是我太認真了嗎」、「留言區看起來都是主管級的啊」、「大家上班都這麼爽？」、「看完這串後悔沒好好讀書了」。