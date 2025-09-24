快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

人資狂問「現職公司」 他面試惹來一肚子氣：這樣不就被老闆知道？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，人資不斷詢問他現職公司，他已經委婉表達不願回答，對方仍堅持詢問。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨，人資不斷詢問他現職公司，他已經委婉表達不願回答，對方仍堅持詢問。 示意圖／ingimage

不少人在面試前，會先準備好許多問題的答案，避免在面試時被人資問倒。日前有位網友不滿表示，到一間上市櫃公司面試，人資卻不斷打探他的現職，當他客氣地反問「問現職公司是要幹嘛？」對方卻回答，「要打電話核實」，讓原PO覺得隱私被窺探。對此，有職場老鳥直言，「很明顯人資想不經同意就做資料查核」。

一名網友在Dcard分享面試經歷，指出人資提出的第一個問題就是「昨天回傳的資料表怎麼沒有寫現職公司？」他回應，「因為在職中，想要保密」。隨後在過程中，對方依舊不停地打探消息，持續問「所以你現在在哪一家公司上班？」原PO則是概述工作的產業跟產品類型，但人資則不顧他的感受，又持續追問。

直到原PO反問「請問問這個是要幹嘛？」對方表示，「要打電話核實」，讓他聽了非常憤怒，「那這樣公司不就知道我在找工作了嗎？」人資才改口說「當然會在你離職後才打電話」。

面試接近尾聲時，人資說「到時候用人主管會決定要不要第二次面試，請你回去等候通知」，這時又再補了一句，「所以你真的不能說你現在在哪家公司嗎？」讓原PO氣得直呼：「這真的是我經驗最差的一次面試，後面人資跟我約二次面試我直接拒絕，不知道各位有沒有被人資惹怒的經驗？」

文章曝光後，許多職場老鳥回應，「很明顯人資想不經同意就做資歷查核」、「台灣很多人資無下限，拚命問人隱私，不想回答還要酸別人，我都直接嗆回去，反正也沒有要去了」、「我之前面試還被教訓，問到薪資結構，對方就開始翻臉」、「非常不尊重面試者的人資」。

不過也有過來人表示，很多人資堅持要問現職公司，可能出於第一想確認履歷真實性，第二是透過對照產業或職務，來評估市場行情，但如果人資缺乏同理心，就很容易變成冒犯，求職者往後可以提前準備一個模糊但不失禮的回應。

人資 面試

