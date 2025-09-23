「這些工作」近6萬卻仍遭嫌 網一看全搖頭：素養才是問題
社會上普遍仍存有「工作高低之分」的觀念，特別是傳統技術工種常被忽視。近日，有網友在Dcard上發文，以「容易被看不起的工作的薪資」為題，列出多項工種的日薪行情。
內文提到，裝潢師傅日薪3500元起，水電師傅2800元起，空調師傅與鷹架師傅均為3000元起，泥作師傅也有3000元起。原PO還指出，若以一個月工作20天為例，收入基本接近6萬元，並質疑經常看不起這類行業的人，實際月薪是否可達到6萬以上。
貼文一出引來熱議，不少人點出技術工的辛酸，「通常沒勞健保，退休就少別人四百萬了，而且要有工作才有錢」、「你跟我說每天冒著摔死或被砸死的風險才6萬？」、「工安意外頻傳，人命值多少？」、「主要是職業傷害，老了身體很多問題」。
還有網友認為，「大部分工人被看不起也是他們不自愛」、「沒看不起吧，但多半素質偏低」、「看不起不是因為薪水，是因為行為跟文化」、「就基本素養的問題，跟薪資無關，便當盒、飲料、廢料都亂丟，是要怎麼讓人尊重」、「大家看不起的應該不是薪水，是環境，抽菸、吃檳榔、喝酒還算小事，師傅都髒話滿天飛、情緒不穩定，才是真的讓人抗拒的」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言