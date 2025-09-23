「這些工作」近6萬卻仍遭嫌 網一看全搖頭：素養才是問題

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事，這麼做是正確的嗎？一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃草餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解，對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，但會在意因為上廁所遲到的狀況。

2025-09-22 09:46