快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

「這些工作」近6萬卻仍遭嫌 網一看全搖頭：素養才是問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友列出多項工種的日薪行情，並質疑看不起這行業的人是否能達到。示意圖／Ingimage
網友列出多項工種的日薪行情，並質疑看不起這行業的人是否能達到。示意圖／Ingimage

社會上普遍仍存有「工作高低之分」的觀念，特別是傳統技術工種常被忽視。近日，有網友在Dcard上發文，以「容易被看不起的工作的薪資」為題，列出多項工種的日薪行情。

內文提到，裝潢師傅日薪3500元起，水電師傅2800元起，空調師傅與鷹架師傅均為3000元起，泥作師傅也有3000元起。原PO還指出，若以一個月工作20天為例，收入基本接近6萬元，並質疑經常看不起這類行業的人，實際月薪是否可達到6萬以上。

貼文一出引來熱議，不少人點出技術工的辛酸，「通常沒勞健保，退休就少別人四百萬了，而且要有工作才有錢」、「你跟我說每天冒著摔死或被砸死的風險才6萬？」、「工安意外頻傳，人命值多少？」、「主要是職業傷害，老了身體很多問題」。

還有網友認為，「大部分工人被看不起也是他們不自愛」、「沒看不起吧，但多半素質偏低」、「看不起不是因為薪水，是因為行為跟文化」、「就基本素養的問題，跟薪資無關，便當盒、飲料、廢料都亂丟，是要怎麼讓人尊重」、「大家看不起的應該不是薪水，是環境，抽菸、吃檳榔、喝酒還算小事，師傅都髒話滿天飛、情緒不穩定，才是真的讓人抗拒的」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

水電 素養 工人 工安 薪資

延伸閱讀

她見爸媽追AI假醫師頻道「該戳破嗎？」 網：關鍵在內容真假

Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

母子客吃早餐…員工見童滿身傷憂心 網籲蒐證：別再有「剴剴」

全民瘋投資！他不懂為何有人堅持「死存錢」 網：不懂就不碰

相關新聞

「這些工作」近6萬卻仍遭嫌 網一看全搖頭：素養才是問題

社會上普遍仍存有「工作高低之分」的觀念，特別是傳統技術工種常被忽視。近日，有網友在…

Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

「Z世代」泛指1995年後出生的一代人，經常被質疑抗壓...

工作壓力大到吃藥劑量增 女崩潰問：年資太短離職會影響履歷嗎？

很多面試官會參考求職者的過往經歷，以及在前幾間公司任職的年資長短，來當作評估對方穩定度的標準。日前就有位女網友表示，她因為工作壓力大，原本想要待兩年再離職，但現在身體已經不堪負荷，撐不到半年就想離職了，卻又擔心「第一份工作時間太短對履歷不好」，因此她上網尋求大家看法。

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。

上班族請假出國玩怕被討厭 過來人曝解方：不怕被刁難

現在出國旅遊盛行，許多人會規劃在連假前後多請幾天，讓假期更長，能去各國遊玩。不過日前有位女上班族表示，她在小公司擔任行政一職，想固定每年請假出國玩幾天，但她的工作代理人只有一位，擔心每次請長假都要麻煩對方，且主管也不喜歡他們請假出國玩，讓原PO好奇拋問「大家的工作型態，是可以一年請假2次以上出國玩的嗎？」

每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事，這麼做是正確的嗎？一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃草餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解，對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，但會在意因為上廁所遲到的狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。