Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示長輩總提到以前工作很好找，讓她好奇是年輕人太挑，還是環境真的變了。示意圖／Ingimage
Z世代」泛指1995年後出生的一代人，經常被質疑抗壓性不足、缺乏毅力，又容易追求即時享樂。近日，就有網友在Dcard上發文詢問：「Z世代真的比較廢嗎？」並表示每次跟長輩聊到找工作，對方總提到以前工作很好找，投幾份履歷就能上工，讓原PO不禁思考是年輕人太挑，還是環境真的變了。

原PO指出，如今的競爭遠遠不同於長輩的時代，不只人人皆是大學生，碩士生也不再是稀有條件，同時還需要具備專業技能、外語能力，完全是「六邊形戰士」，但即便如此，月薪三萬五的工作仍有眾多人爭搶，更不用提買房。

原PO也在文末表示，感覺自己生錯年代，工作機會與報酬大不如前，可外界仍有人批評Z世代抗壓性太低、不夠努力，讓她困惑到底哪邊的說法才是正確的。

貼文一經發出便引來熱議，「都一樣啦！阿公阿嬤也會說爸媽比較廢」、「每個世代老人都說下個世代年輕人草莓，別太在意，心情不好就回嗆兩句」、「沒有任何世代可做比較，文化、思維、認知、教育程度以及出身背景等因素造就每個世代的差異，客觀來說真的無從比較」。

也有網友認為，「以前的工作機會比較多，老一輩的人基本不用去思考，讀書完就照原本的科系就業」、「環境有差，但長輩比較能吃苦也是真的，很多年輕人不做的工作，當年他們都是為了生活就是服從照做」、「老一輩面試聽出公司有問題他們也無所謂、公司應徵內容怪怪的他們也無所謂、公司有很多黑料他們也照樣去應徵，工作當然很好找」。

Z世代 長輩 面試 履歷 求職

延伸閱讀

該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩

AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

相關新聞

Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

「Z世代」泛指1995年後出生的一代人，經常被質疑抗壓...

工作壓力大到吃藥劑量增 女崩潰問：年資太短離職會影響履歷嗎？

很多面試官會參考求職者的過往經歷，以及在前幾間公司任職的年資長短，來當作評估對方穩定度的標準。日前就有位女網友表示，她因為工作壓力大，原本想要待兩年再離職，但現在身體已經不堪負荷，撐不到半年就想離職了，卻又擔心「第一份工作時間太短對履歷不好」，因此她上網尋求大家看法。

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。

上班族請假出國玩怕被討厭 過來人曝解方：不怕被刁難

現在出國旅遊盛行，許多人會規劃在連假前後多請幾天，讓假期更長，能去各國遊玩。不過日前有位女上班族表示，她在小公司擔任行政一職，想固定每年請假出國玩幾天，但她的工作代理人只有一位，擔心每次請長假都要麻煩對方，且主管也不喜歡他們請假出國玩，讓原PO好奇拋問「大家的工作型態，是可以一年請假2次以上出國玩的嗎？」

每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事，這麼做是正確的嗎？一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃草餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解，對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，但會在意因為上廁所遲到的狀況。

別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好...

