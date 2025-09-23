Z世代比較廢？她嘆生錯年代：當「六邊形戰士」月薪35K還搶破頭

「Z世代」泛指1995年後出生的一代人，經常被質疑抗壓性不足、缺乏毅力，又容易追求即時享樂。近日，就有網友在Dcard上發文詢問：「Z世代真的比較廢嗎？」並表示每次跟長輩聊到找工作，對方總提到以前工作很好找，投幾份履歷就能上工，讓原PO不禁思考是年輕人太挑，還是環境真的變了。

原PO指出，如今的競爭遠遠不同於長輩的時代，不只人人皆是大學生，碩士生也不再是稀有條件，同時還需要具備專業技能、外語能力，完全是「六邊形戰士」，但即便如此，月薪三萬五的工作仍有眾多人爭搶，更不用提買房。

原PO也在文末表示，感覺自己生錯年代，工作機會與報酬大不如前，可外界仍有人批評Z世代抗壓性太低、不夠努力，讓她困惑到底哪邊的說法才是正確的。

貼文一經發出便引來熱議，「都一樣啦！阿公阿嬤也會說爸媽比較廢」、「每個世代老人都說下個世代年輕人草莓，別太在意，心情不好就回嗆兩句」、「沒有任何世代可做比較，文化、思維、認知、教育程度以及出身背景等因素造就每個世代的差異，客觀來說真的無從比較」。

也有網友認為，「以前的工作機會比較多，老一輩的人基本不用去思考，讀書完就照原本的科系就業」、「環境有差，但長輩比較能吃苦也是真的，很多年輕人不做的工作，當年他們都是為了生活就是服從照做」、「老一輩面試聽出公司有問題他們也無所謂、公司應徵內容怪怪的他們也無所謂、公司有很多黑料他們也照樣去應徵，工作當然很好找」。

