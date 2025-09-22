面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。

原PO在Dcard以「面試當天馬上錄取該報到嗎」為題發文，她說日前到一家公司面試國貿業務助理的工作，但面試完當天就收到錄取通知，因為太突然，反而讓原PO擔心是不是「屎缺」（沒人想做的工作），猶豫是否該去報到？對此，她想問鄉民們是否也有類似的經驗可以給予建議。

貼文引起不少討論，多數人都斷定應該就是屎缺，「通常當天的不是屎缺就是超爽缺，但90%會是屎缺」、「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但妳很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」、「很缺錢再去，真的！面一次就確定offer，不是妳超強，就是屎缺，屎到沒競爭者那種」。

有一名人資出面留言解釋很快錄取不一定就是爛工作，只不過是要離職的人離職日快到了，公司希望能快點找到人交接而已。人資說現在離職預告期最多就一個月，要在這段期間內找人、面試、評估、發錄取通知、真的等到人來報到，一個月時間真的蠻緊湊的。

商品推薦