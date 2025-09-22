快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO日前面試後很快就被錄取，讓她擔心是「屎缺」，很猶豫該不該報到？ 示意圖／ingimage
原PO日前面試後很快就被錄取，讓她擔心是「屎缺」，很猶豫該不該報到？ 示意圖／ingimage

面試求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。

原PO在Dcard以「面試當天馬上錄取該報到嗎」為題發文，她說日前到一家公司面試國貿業務助理的工作，但面試完當天就收到錄取通知，因為太突然，反而讓原PO擔心是不是「屎缺」（沒人想做的工作），猶豫是否該去報到？對此，她想問鄉民們是否也有類似的經驗可以給予建議。

貼文引起不少討論，多數人都斷定應該就是屎缺，「通常當天的不是屎缺就是超爽缺，但90%會是屎缺」、「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但妳很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」、「很缺錢再去，真的！面一次就確定offer，不是妳超強，就是屎缺，屎到沒競爭者那種」。

有一名人資出面留言解釋很快錄取不一定就是爛工作，只不過是要離職的人離職日快到了，公司希望能快點找到人交接而已。人資說現在離職預告期最多就一個月，要在這段期間內找人、面試、評估、發錄取通知、真的等到人來報到，一個月時間真的蠻緊湊的。

面試 人資 雇主 求職

延伸閱讀

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

影／美籍女子跨國面試轉機來台工作 行李箱卻藏三千萬海洛英遭逮

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

相關新聞

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。

上班族請假出國玩怕被討厭 過來人曝解方：不怕被刁難

現在出國旅遊盛行，許多人會規劃在連假前後多請幾天，讓假期更長，能去各國遊玩。不過日前有位女上班族表示，她在小公司擔任行政一職，想固定每年請假出國玩幾天，但她的工作代理人只有一位，擔心每次請長假都要麻煩對方，且主管也不喜歡他們請假出國玩，讓原PO好奇拋問「大家的工作型態，是可以一年請假2次以上出國玩的嗎？」

每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事，這麼做是正確的嗎？一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃草餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解，對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，但會在意因為上廁所遲到的狀況。

別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好...

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

近日，有一名女網友在Dcard上發文表示，自己即將邁入30歲...

八年級同事這樣做狂放9天假 他傻眼「怎麼那麼敢？」網駁：很正常

9月進入尾聲，眾所期待的10月即將到來！今年10月一共有3個3天連假，不少人盤算著用3天特休來狂放9天假。一名網友在PTT的WomenTalk板發文驚呼，部門有幾位年輕人就打算這樣請假讓他非常驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。