聽新聞
0:00 / 0:00
面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因
面試是求職的第一關，主要目的是讓雇主與求職者能初步了解彼此。有一名女網友發文透露自己日前去面試，結果當天就被錄取，但也因為太快錄取，反而讓她擔心有問題，因此猶豫了起來。貼文引起熱議，多數人都勸她不要報到，但有人資出面說明雇主很快錄取的真正原因。
原PO在Dcard以「面試當天馬上錄取該報到嗎」為題發文，她說日前到一家公司面試國貿業務助理的工作，但面試完當天就收到錄取通知，因為太突然，反而讓原PO擔心是不是「屎缺」（沒人想做的工作），猶豫是否該去報到？對此，她想問鄉民們是否也有類似的經驗可以給予建議。
貼文引起不少討論，多數人都斷定應該就是屎缺，「通常當天的不是屎缺就是超爽缺，但90%會是屎缺」、「當下錄取代表這個職缺目前是空的，如果又要妳馬上報到，那應該就是100%屎缺。建議去查詢公司的評價，應該可以看出什麼端倪」、「這種情況大概有問題，但妳很缺錢的話可以去看看，其他面試邀請先不要推，有其他更好的就離職」、「很缺錢再去，真的！面一次就確定offer，不是妳超強，就是屎缺，屎到沒競爭者那種」。
有一名人資出面留言解釋很快錄取不一定就是爛工作，只不過是要離職的人離職日快到了，公司希望能快點找到人交接而已。人資說現在離職預告期最多就一個月，要在這段期間內找人、面試、評估、發錄取通知、真的等到人來報到，一個月時間真的蠻緊湊的。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言