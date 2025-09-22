快訊

工作壓力大到吃藥劑量增 女崩潰問：年資太短離職會影響履歷嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因為工作壓力大，猶豫是否該離職，又擔憂對職涯有影響。示意圖／ingimage
一名女網友因為工作壓力大，猶豫是否該離職,又擔憂對職涯有影響。示意圖／ingimage

很多面試官會參考求職者的過往經歷，以及在前幾間公司任職的年資長短，來當作評估對方穩定度的標準。日前就有位女網友表示，她因為工作壓力大，原本想要待兩年再離職，但現在身體已經不堪負荷，撐不到半年就想離職了，卻又擔心「第一份工作時間太短對履歷不好」，因此她上網尋求大家看法。

一名女網友在Dcard發文表示，她去年從研究所畢業後，第一份工作在外商公司任職，但工作不到半年，就已經很想離職了，每天都要加班，有時候週六也要工作，因為公司業務量多，又都有期限壓力，讓她一到週日想到隔天要上班，就非常焦慮，原本想要撐2年再離職，後來撐不下去，身體也頻頻拉警報，半夜常常睡到一半驚醒，吃的褪黑激素劑量越來越重，體重也直線往下掉。

原PO表示「我想要至少撐半年再離職，因為擔心第一份工作年資太短，對履歷不好」，她也擔心離職後回南部家鄉不好找工作，因此上網求助「太快離職的話，履歷會受影響嗎？」

文章曝光後，許多職場老鳥建議「如果一份工作會做到影響身體健康，不嚴重影響經濟的話，就不該再繼續做了」、「離職原因解釋清楚，我認為是不太影響」、「不要讓壓力變成妳的病歷」、「我也有跟妳一樣的感覺，在猶豫是否撐一下領到年終辭職」。還有過來人安慰「我一開始離職，也會很擔心會不會影響履歷，不過在面試時，我都實話說前公司制度不合理，新公司聽到實際狀況後，也覺得我當時不宜久留」。

但也有經驗豐富的網友搖頭「先不要裸辭，年底通常不會開缺。但如果是因為職涯發展，短期換工作，人資是可以接受的」、「騎驢找馬應該沒那麼難吧，除非妳急著回家鄉，不然先慢慢找工作」、「離職就是看自己口袋厚不厚，長時間找不到工作的話，反而會放低要求」。

