上班族請假出國玩怕被討厭 過來人曝解方：不怕被刁難

現在出國旅遊盛行，許多人會規劃在連假前後多請幾天，讓假期更長，能去各國遊玩。不過日前有位女上班族表示，她在小公司擔任行政一職，想固定每年請假出國玩幾天，但她的工作代理人只有一位，擔心每次請長假都要麻煩對方，且主管也不喜歡他們請假出國玩，讓原PO好奇拋問「大家的工作型態，是可以一年請假2次以上出國玩的嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她擔任行政人員，工作內容包含網頁客服、公司部分雜事。不過她感嘆，自己上次請假4天出國已經是2023年的事情，今年有再請5天出國玩，其他時候最多只有請一天假或是半天。看到以前同學幾乎每隔幾個月就能出國玩，而且職位也是內勤的工作，因此讓她心生羨慕。

原PO坦言，她也想每年出國玩幾天，但她的代理人只有一位，每次請長假都要麻煩他，加上對方也有自己的事要做，就讓原PO很不好意思。除此之外，部門主管也透露，年輕人總是喜歡享受，不好好打拼存錢，讓原PO覺得「主管好像不喜歡我們常請假出國玩，以前同事請很多天出國玩，後來離職也被主管說嘴」。文末，她好奇拋問「大家的工作型態是可以一年請假2次以上，出國玩的嗎？」

對此，有網友提供建議「我會把工作先做完，不讓同事幫我做太多，也會把待辦事項寫清楚」、「請假是妳的權益，主管無法禁止妳請假，我覺得跟同事之間就互相幫忙，不要故意在很忙的時候請假，或出國前沒把自己事情做完」、「年薪沒有給到需要幫公司勞心勞神的程度，（假）請下去就對了」、「我都是一買機票就提前告知主管跟同事，且把事情條列清楚給代理人，有對工作負責，請假就不需要看別人臉色」。

也有人提出工作與生活的看法，「無法排假出國玩的工作不考慮」、「工作就是為了生活，如果不能有自己的生活那誰還想工作」、「請假怎麼了嗎，大家都會請假，互相幫忙」、「我們公司甚至規定，每個同仁都要請連續五天特休！每年都可以安排出去玩」。

