每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事。一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃早餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解。對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，會在意是因為他慣性遲到。

一名男網友在Dcard發文，表示自己入職公司已經3年半了，8點上班，他每天都會提早1小時到公司吃早餐，吃到約7點30去上廁所，上到約8點5分才去工廠。結果今天路過店門口時遇到老闆，被喝斥說：「為什麼每次都要上廁所上到這個時間點？」

原PO感到很疑惑，認為每個人都有這個需求，之前也曾因為上班上廁所被針對，讓他每次如廁都很緊張，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為老闆在乎的是他上廁所遲到的狀況，批評原PO自私，「現況對老闆而言，就是你每天晚上工至少5分鐘以上」、「老闆才不會管你提早多少時間來，上班時間能不能上廁所，重點是老闆看到你的時候你是遲到的狀態，單論這個行為蠻白目的」、「老闆在意的是上班時間8：00到8：05人不在位置上吧。那就提早上廁所，8：00前準時在位置上」。

但也有網友認為老闆管太多，「我是覺得應該要換工作吧，連拉個屎都要管」、「我是覺得沒什麼，台灣公司好奴，受不了，大個便而已 重點應該放在工作有做好即可，時間怎麼運用是員工的自由」、「你老闆對應的方式不對而已，差那5分鐘沒啥意思，通常有年終或有獎金就扣下來。沒有的話，那本身這工作也不是什麼重要的工作」。

