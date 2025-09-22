快訊

民眾打110惡搞報案「懶○不見了」 永和警證實：內部資訊外流將追查

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友一直以來都提早1小時到公司吃早餐和上廁所，某天卻被老闆斥責。示意圖／Ingimage
一名男網友一直以來都提早1小時到公司吃早餐和上廁所，某天卻被老闆斥責。示意圖／Ingimage

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事。一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃早餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解。對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，會在意是因為他慣性遲到。

一名男網友在Dcard發文，表示自己入職公司已經3年半了，8點上班，他每天都會提早1小時到公司吃早餐，吃到約7點30去上廁所，上到約8點5分才去工廠。結果今天路過店門口時遇到老闆，被喝斥說：「為什麼每次都要上廁所上到這個時間點？」

原PO感到很疑惑，認為每個人都有這個需求，之前也曾因為上班上廁所被針對，讓他每次如廁都很緊張，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為老闆在乎的是他上廁所遲到的狀況，批評原PO自私，「現況對老闆而言，就是你每天晚上工至少5分鐘以上」、「老闆才不會管你提早多少時間來，上班時間能不能上廁所，重點是老闆看到你的時候你是遲到的狀態，單論這個行為蠻白目的」、「老闆在意的是上班時間8：00到8：05人不在位置上吧。那就提早上廁所，8：00前準時在位置上」。

但也有網友認為老闆管太多，「我是覺得應該要換工作吧，連拉個屎都要管」、「我是覺得沒什麼，台灣公司好奴，受不了，大個便而已 重點應該放在工作有做好即可，時間怎麼運用是員工的自由」、「你老闆對應的方式不對而已，差那5分鐘沒啥意思，通常有年終或有獎金就扣下來。沒有的話，那本身這工作也不是什麼重要的工作」。

職場 廁所 老闆

延伸閱讀

他自願降薪只求不扛責任、準時下班 網曝只有1職業符合

頂大碩畢薪水僅33k 她想轉職因「2理由」猶豫…網搖頭：妳值得更好

工作6年缺成長性？她想放棄5萬月薪 網搖頭：不值得

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

相關新聞

每天早1小時到公司卻挨罵！他不解上廁所老闆也要管 網搖頭：白目

為了避免遲到，有些人會提早到公司吃早餐或做自己的事，這麼做是正確的嗎？一名男網友發文，稱他一直以來都提早1小時到公司吃草餐和上廁所，會晚幾分鐘到工廠，卻被老闆斥責為何「上廁所上到這個時間點」，讓他感到很不解，對此，網友們普遍認為老闆不會在乎他幾點來，但會在意因為上廁所遲到的狀況。

別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好...

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

近日，有一名女網友在Dcard上發文表示，自己即將邁入30歲...

八年級同事這樣做狂放9天假 他傻眼「怎麼那麼敢？」網駁：很正常

9月進入尾聲，眾所期待的10月即將到來！今年10月一共有3個3天連假，不少人盤算著用3天特休來狂放9天假。一名網友在PTT的WomenTalk板發文驚呼，部門有幾位年輕人就打算這樣請假讓他非常驚訝。

工作6年缺成長性？她想放棄5萬月薪 網搖頭：不值得

許多上班族在職涯階段時，總會在安穩薪水和未來成長中陷入兩難，尤其當年齡逼近30歲，職場停滯感與焦慮更容易浮現。有人選擇繼續忍耐，累積年資與收入；也有人寧願冒險轉職，希望換來新的挑戰與發展。就有網友在Dcard貼文，引發大批網友討論。

黃金求職周 北市就服處攜手24企業釋出915職缺

為迎接中秋與國慶連假消費熱潮，臺北市就業服務處所屬各就業服務站於9月23日至26日舉辦徵才活動，攜手24家知名企業、釋出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。