快訊

神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

不斷更新／強颱樺加沙襲來…台東率先宣布「2地區」明放颱風假 停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

商業周刊／ 撰文者：林易萱 編譯
職場示意圖。圖／AI生成
職場示意圖。圖／AI生成

摘要

告別無聊的「最近好嗎？」成功人士都在用的對話秘訣：5種破冰術和真誠的肢體語言，不只讓你在短暫對話中展現幽默，專家也指出不樣板的互動更能建立信任度。

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好的，謝謝——這些話毫無新意，只會讓互動淪為公式化寒暄，讓彼此錯失真正交流的機會。

如果你希望對方更喜歡你、信任你，抓住互動的前幾秒，避開老掉牙的問候，改用能激發興趣的問題與肢體訊號。

1. 別讓對話掉進無聊的劇本

當我們問「最近忙嗎？」或「最近怎樣？」時，其實已經把對話推入死角。想要讓對方眼睛一亮，不妨換一種問法：

‧ 「這週到目前為止，你最開心的事是什麼？」

‧ 「最近有什麼小小的勝利嗎？」

‧ 「你最近在忙什麼有趣的事？」

這些問題同樣輕鬆，但能引導對方分享更多，打開更真實的交流。

2. 問對方的快樂計劃

如果想快速建立互動，最好的方式是引導對方談論「期待」或「快樂的時刻」。因為人們一旦進入敘事模式，就更容易產生好感。專家分享了一個簡單的「時間點提問法」：

‧ 星期一、二：問「週末有做什麼有趣的事嗎？」

‧ 星期四、五：問「這週末有什麼期待的計劃嗎？」

‧ 星期三：問「這週有沒有什麼特別讓你開心的事？」

‧ 遇到假期：問「假期有什麼開心的安排嗎？」

長久下來，周圍的人甚至會主動準備好要分享的故事。這樣的對話，自然比「很忙」、「還好」更有溫度。

3. 當別人問你「最近好嗎」的最幽默回答

好的互動不只來自提問，也來自你的回應。最大禁忌就是一開口就抱怨：「天氣真差」、「最近累壞了」。與其如此，不如準備一些幽默、機智的回答，讓對話瞬間有趣起來：

‧ 「我今天有記得用牙線，所以算是勝利的一天！」

‧ 「靠咖啡和夢想在撐。」

‧ 「今天超棒，因為IG多了一個粉絲。」

‧ 「就像勵志海報上的小貓一樣，努力掛著呢！」

任何比「挺好的，就是很忙」更生動的回應，都能讓人耳目一新。

4. 語言之外：肢體訊號更關鍵

別忘了，肢體語言往往比言語更有力量。保持雙手不交叉、身體正對對方，展現開放姿態。握手時，1到3下即可，堅定卻不僵硬，傳達自信與穩定。在視訊會議時，微微前傾，並適度模仿對方的動作（點頭、笑容），能潛移默化地讓對方感到親近。

5. 在日常練習

好消息是，這些技巧不需要等到重要場合才用。你可以先在低壓力的場景練習：和店員閒聊、跟鄰居打招呼、與Uber司機對話或是和家人一起用餐的時候。這樣一來，等面對真正重要的場合時，這些技巧就會自然流暢地展現出來。

要與人有好的互動，一個新鮮的問題、一個積極的回應、一個開放的姿態，就能在最短時間內打開對方的心門。下次與朋友寒暄，或在茶水間遇到同事時，別再問：「最近好嗎？」，換個方式，讓互動從一開始就與眾不同。

資料來源：CNBC、Your Tango

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧，馬上能說

延伸閱讀

同事 職場 社交 溝通

延伸閱讀

收編奶貓「嫌一直說話太吵」 隔天浪貓媽上門討孩子瞬間懂了：果然親生的

相關新聞

別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好...

30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

近日，有一名女網友在Dcard上發文表示，自己即將邁入30歲...

八年級同事這樣做狂放9天假 他傻眼「怎麼那麼敢？」網駁：很正常

9月進入尾聲，眾所期待的10月即將到來！今年10月一共有3個3天連假，不少人盤算著用3天特休來狂放9天假。一名網友在PTT的WomenTalk板發文驚呼，部門有幾位年輕人就打算這樣請假讓他非常驚訝。

工作6年缺成長性？她想放棄5萬月薪 網搖頭：不值得

許多上班族在職涯階段時，總會在安穩薪水和未來成長中陷入兩難，尤其當年齡逼近30歲，職場停滯感與焦慮更容易浮現。有人選擇繼續忍耐，累積年資與收入；也有人寧願冒險轉職，希望換來新的挑戰與發展。就有網友在Dcard貼文，引發大批網友討論。

黃金求職周 北市就服處攜手24企業釋出915職缺

為迎接中秋與國慶連假消費熱潮，臺北市就業服務處所屬各就業服務站於9月23日至26日舉辦徵才活動，攜手24家知名企業、釋出...

頂大碩畢薪水僅33k 她想轉職因「2理由」猶豫…網搖頭：妳值得更好

頂大碩畢只領33k還要加班，你可以接受嗎？一名女網友在Dcard發文透露，自己碩士畢業後進入文化產業，雖然喜歡工作內容也和同事相處融洽，然而時不時要加班，又常常被增加工作項目，讓她很猶豫是否該跳槽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。