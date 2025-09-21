別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧

摘要 告別無聊的「最近好嗎？」成功人士都在用的對話秘訣：5種破冰術和真誠的肢體語言，不只讓你在短暫對話中展現幽默，專家也指出不樣板的互動更能建立信任度。

在大多數社交場合，我們往往習慣先說一句：「最近好嗎？」這句話看似禮貌，卻往往是最糟的開場，因為答案幾乎可以預測：還好，就是很忙；挺好的，謝謝——這些話毫無新意，只會讓互動淪為公式化寒暄，讓彼此錯失真正交流的機會。

如果你希望對方更喜歡你、信任你，抓住互動的前幾秒，避開老掉牙的問候，改用能激發興趣的問題與肢體訊號。

1. 別讓對話掉進無聊的劇本

當我們問「最近忙嗎？」或「最近怎樣？」時，其實已經把對話推入死角。想要讓對方眼睛一亮，不妨換一種問法：

‧ 「這週到目前為止，你最開心的事是什麼？」

‧ 「最近有什麼小小的勝利嗎？」

‧ 「你最近在忙什麼有趣的事？」

這些問題同樣輕鬆，但能引導對方分享更多，打開更真實的交流。

2. 問對方的快樂計劃

如果想快速建立互動，最好的方式是引導對方談論「期待」或「快樂的時刻」。因為人們一旦進入敘事模式，就更容易產生好感。專家分享了一個簡單的「時間點提問法」：

‧ 星期一、二：問「週末有做什麼有趣的事嗎？」

‧ 星期四、五：問「這週末有什麼期待的計劃嗎？」

‧ 星期三：問「這週有沒有什麼特別讓你開心的事？」

‧ 遇到假期：問「假期有什麼開心的安排嗎？」

長久下來，周圍的人甚至會主動準備好要分享的故事。這樣的對話，自然比「很忙」、「還好」更有溫度。

3. 當別人問你「最近好嗎」的最幽默回答

好的互動不只來自提問，也來自你的回應。最大禁忌就是一開口就抱怨：「天氣真差」、「最近累壞了」。與其如此，不如準備一些幽默、機智的回答，讓對話瞬間有趣起來：

‧ 「我今天有記得用牙線，所以算是勝利的一天！」

‧ 「靠咖啡和夢想在撐。」

‧ 「今天超棒，因為IG多了一個粉絲。」

‧ 「就像勵志海報上的小貓一樣，努力掛著呢！」

任何比「挺好的，就是很忙」更生動的回應，都能讓人耳目一新。

4. 語言之外：肢體訊號更關鍵

別忘了，肢體語言往往比言語更有力量。保持雙手不交叉、身體正對對方，展現開放姿態。握手時，1到3下即可，堅定卻不僵硬，傳達自信與穩定。在視訊會議時，微微前傾，並適度模仿對方的動作（點頭、笑容），能潛移默化地讓對方感到親近。

5. 在日常練習

好消息是，這些技巧不需要等到重要場合才用。你可以先在低壓力的場景練習：和店員閒聊、跟鄰居打招呼、與Uber司機對話或是和家人一起用餐的時候。這樣一來，等面對真正重要的場合時，這些技巧就會自然流暢地展現出來。

要與人有好的互動，一個新鮮的問題、一個積極的回應、一個開放的姿態，就能在最短時間內打開對方的心門。下次與朋友寒暄，或在茶水間遇到同事時，別再問：「最近好嗎？」，換個方式，讓互動從一開始就與眾不同。

資料來源：CNBC、Your Tango

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文別再問「最近好嗎？」 成功人士都在用5種破冰技巧，馬上能說》

