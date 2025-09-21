停班課勞工若有必要搭計程車出勤 雇主應付車資

快訊

中央社／ 台北21日電

勞動部表示，勞工在縣市首長宣布停班停課後，依規定可不出勤，若經勞工同意上班，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用；如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

強颱樺加沙來勢洶洶，目前暫居今年最強颱風，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報，陸上警戒區為恆春半島；海上警戒區為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、台灣海峽南部及東沙島海面。

勞動部今天發布新聞稿表示，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

勞動部指出，如確有需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用；若上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

勞動部解釋，如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況；過去曾發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

勞動部提醒雇主，務必儘速落實防颱應變，保障勞工生命安全。尤其南部地區先前受颱風及豪雨影響，仍在重建的房舍，更需強化安全防護。

