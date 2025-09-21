30歲女想應徵月薪3萬門市人員遭爸潑冷水 網指1重點：長輩說得沒錯

近日，有一名女網友在Dcard上發文表示，自己即將邁入30歲，卻在求職過程屢遭挫折，打零工和滑求職網已成為例行公事，近期更打算應徵離家近、正職3萬的3C門市人員，卻被父親潑冷水，直言年輕人都不懂得找能做長遠的工作，讓原PO無奈求助，詢問該如何向爸媽證明，現今大環境待遇就是不好。

原PO內文指出，父親認為進入大公司「累積資歷」才算是穩定長遠的工作，並強調企業願意開2萬8的薪水就已經很標準了，讓她感到憤怒又挫折。原PO指出父親已退休多年，不理解現今社會環境早已不同，薪水普遍跟不上物價與勞動成本，薪資中位數3萬8意味著許多人努力多年，也只能升到這個數字，更遑論存錢或規劃未來。

原PO還強調，自己一直有在計畫創業，為此需要正職維持穩定收入，並不是沒有付出努力，僅僅是與父母輩的努力方式不同，就得接受爸媽的糾正、被冠上「不會想」的批評，讓她十分無力。

貼文一出便引來熱議，「不要試圖改變老人的想法，妳會先發瘋…保持距離才能好好生活」、「別白費口舌，他們接受不了，這只會讓父母他們覺得妳抗壓性低」、「放棄跟那個年紀的人溝通和說服他們，他們只會相信自己內心那一套」。

但也有網友對原PO想應徵的工作有不同想法，「門市工作做久了，難以回到辦公室」、「我門市店員做了13年，裸辭後很難再做辦公室的工作了」、「工作本來就是要找對未來有幫助的，店員做個十年後，妳能到什麼程度嗎？」、「妳爸有些部分講得沒錯呀，找工作本來就要找有發展性的」。

