八年級同事這樣做狂放9天假 他傻眼「怎麼那麼敢？」網駁：很正常
9月進入尾聲，眾所期待的10月即將到來！今年10月一共有3個3天連假，不少人盤算著用3天特休來狂放9天假。一名網友在PTT的WomenTalk板發文驚呼，部門有幾位年輕人就打算這樣請假，讓他非常驚訝。
原PO表示，日前聽到部門裡的八年級生的同事要直接用特休請10月的7、8、9號，如此一來就可以直接爽放9天。他聽了無法想像，傻眼表示，「現在八年級怎麼那麼敢？」
貼文下方，許多人認為很正常，「現在年輕人都滿敢的」、「還好吧，你忌妒的話你也請假」、「有特休不敢請是奴，人家正常行使權益也要被嘴」、「用特休怎麼了嗎？」、「我八年級生直接從11/1請到11/18，主管秒批」、「那3天不就是給大家請的嗎？」、「還好吧，請3天就很敢？」、「沒有不合規定，還好吧」。
也有網友補充，「要連9/30到10/3也一起請掉，才叫敢」、「八（年級）尾的可以啊，工作再找就好了」、「很普通吧，我每年都會這樣請幾次，不請的通常是有家庭小孩，假要留給臨時請假用」、「蛤？不是直接放16天喔？」、「我都打算把今年剩餘特休拿去放聖誕，節後一路到1/1，還在考慮要不要拿明年特休加放1/2」。
