黃金求職周 北市就服處攜手24企業釋出915職缺

為迎接中秋與國慶連假消費熱潮，臺北市就業服務處所屬各就業服務站於9月23日至26日舉辦徵才活動，攜手24家知名企業、釋出915個多元職缺，涵蓋旅宿、餐飲、零售、支援服務、醫療照護等，全力協助市民求職、轉職或兼職就業，打造假期前的就業黃金周。

這次徵才活動陣容堅強，包括統一超商（2912）、全聯實業、全家便利商店（5903）、寒舍餐旅、六角國際（2732）、金色三麥、聯合醫院松德院區等品牌企業，釋出門市人員、餐廳主任、房務員、儲備幹部、照服員、技術員等多元職缺，更有起薪高達4萬元以上的技術與餐飲職位，成為求職市場亮點。

配合民生消費與旅遊旺季來臨，零售通路業者如全聯、統一超商、全家、小北百貨、棉花田等積極補實門市前線人力，職缺包括門市計時人員、生鮮營運人員及儲備幹部等，門市遍布北市各區，民眾可選擇離家近的工作，兼顧家庭與生活便利。

在旅宿餐飲方面，寒舍餐旅集團旗下多家五星飯店誠徵餐廳主任、工程技術員、餐服人員、房務員與客服等職位，起薪高達40,000元，更開出正職與兼職職缺，歡迎有意投入旅宿餐飲業的求職朋友現場應徵。金色三麥同步開出西餐廚師、餐服專員等高薪職缺，六角國際集團（Chatime、英格莉莉）則徵求儲備幹部/店長/副店長與兼職人員，歡迎資深業界人才或職場新鮮人前來一試。

因應高齡化社會趨勢，照護產業亦亟需人才。本次活動邀請聯合醫院松德院區、安馨居家、優福居家等長照機構，釋出照服員（時薪220元起）、庶務工友（時薪190元）、助理管理師及督導員等職缺。歡迎有居服員資格、有愛心、耐心的求職朋友加入照服行列。

參與企業包括家樂福超市（統康）、全聯、安馨居家長照、全家便利商店、棉花田生機園地、博愛居家長照、特力屋、六角國際、小北百貨、寒舍餐旅管理顧問、金色三麥餐飲、微笑單車、西雅圖極品咖啡（馥餘實業）、逐鹿餐飲、好好生活家居家具、群品餐飲（石二鍋）、聯合醫院松德院區、錢櫃、優福居家長照、漢記（朱記餡餅粥）、萬達寵物、四海遊龍、東棧、統一超商。

