工作6年缺成長性？她想放棄5萬月薪 網搖頭：不值得

許多上班族在職涯階段時，總會在安穩薪水和未來成長中陷入兩難，尤其當年齡逼近30歲，職場停滯感與焦慮更容易浮現。有人選擇繼續忍耐，累積年資與收入，也有人寧願冒險轉職，希望換來新的挑戰與發展。就有網友在Dcard貼文，引發大批網友討論。

原PO指出，自己在現職公司擔任營運專員超過6年，雖然月薪約4.8萬至5萬元，但工作內容偏行政，缺乏成長與晉升機會。隨著年近30，她開始感到焦慮，而朋友近日推薦一家活動行銷公司的職缺，雖然起薪僅3.2萬元，但能接觸專案與專業領域，因此猶豫是否該放棄年終獎金，直接跳槽。

貼文曝光後，引來大批網友熱烈討論。多數人仔細算出薪水落差，勸她千萬別為了不確定的未來，丟掉眼前的穩定薪水，「4.8（萬）跳3.2（萬），腦袋進水吧」、「一個月差1.6萬，一年就差快20萬」、「行銷典型『錢少、事多、離家遠』」。

也有人提醒，職涯晉升不代表馬上能追回薪資差距，「新工作要花多少年才能回到48K？」、「就算加班多，能保證漲薪嗎？」不少留言指出，活動公司流動率高，常常需要超時加班卻沒有加班費，原PO可能「換來窮忙」，反而更不划算。

部分網友則提出折衷方式，認為既然現職工作空閒，不妨善用時間進修或經營副業，「薪水照領，又能培養第二專長」、「邊觀望邊面試，不一定要急著走」，甚至建議先等領完年終再離職，還強調若沒有比現職更高的薪資與更明確的發展規劃，放棄年終跳去低薪高工時的行銷業，恐怕只會讓自己後悔。

