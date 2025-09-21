頂大碩畢薪水僅33k 她想轉職因「2理由」猶豫…網搖頭：妳值得更好

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露大學碩畢，薪水卻僅33k又要常加班，讓她猶豫是否該轉職。 示意圖／ingimage
一名女網友透露大學碩畢，薪水卻僅33k又要常加班，讓她猶豫是否該轉職。 示意圖／ingimage

頂大碩畢只領33K還要加班，你可以接受嗎？一名女網友在Dcard發文透露，自己碩士畢業後進入文化產業，雖然喜歡工作內容和同事相處融洽，然而時不時要加班，又常常被增加工作項目，讓她很猶豫是否該跳槽

原PO今年29歲在台北租房，政大碩士畢業後到了文化產業，很喜歡工作內容，同事也很友善，不僅可以周休二日，每周還有一天可以遠距工作，上班工時彈性，一星期約有一天能提早下班。

她還補充，加班頻率同樣也是每周一兩次且沒有加班費，國定假日得出勤卻沒有雙倍工資、沒有年終。不僅如此，還要用私人電腦工作，有時休假日也得自主加班，偶爾會被合作夥伴要求業務協助或是出現非原先談好的工作內容。即使喜歡這份工作，但要加班又有額外業務，讓她內心開始不平衡，卻又會懷疑自己是不是要求太多了。

貼文曝光後，網友們紛紛搖頭，「碩畢33K，妳值得更好的」、「碩畢又台北，最少也要4萬以上才勉強合理」、「政大拿這薪水不會覺得很不值得嗎？」、「33真的太少了，還沒有加班費，而且碩班畢業耶」、「可以走了吧，行政比妳輕鬆，薪資還比妳高」。

不過也有人補充，「根據我親身經歷，找了半年工作，文組碩畢跟大學畢業薪水一樣」、「怎麼不去考公職之類的」、「妳有沒有更好的選擇是關鍵」、「年資幾年了？有2-3年就可以跳槽了」、「繼續做比較好，好同事比較重要」、「只能說符合興趣的薪水不一定高，但是薪水高的可能只會變成安靜離職」、「公法人的文史單位待遇應該更好吧」、「我覺得換吧，但不是因為薪水，而是可以試試看其他崗位」。

