中小企業聘僱醫護淪兼職採購、接電話 勞動部明年取消補助

中央社／ 台北20日電
醫護接電話示意圖。圖／Ingimage
勞動部補助中小企業聘僱醫護維護員工健康，但發現部分企業讓醫護人員兼職採購或接電話等，違背補助初衷；決議自115年起，第2類及第3類事業單位僅有特約醫護給予補助。

職業安全衛生法相關規定，事業單位達一定規模者，應僱用或特約勞工健康服務醫護人員，會同職業安全衛生、人資及相關部門人員，共同推動職場安全衛生、職業病預防與勞工健康管理工作。

勞動部職業安全衛生署每年補助中小企業聘僱或特約醫護，現行只要是199人以下企業特約或聘僱醫護人員，都會給予補助；其中若是專職僱用，補助每月專職勞工健康服務護理人員勞工保險投保薪資的1/3，每年補助最高新台幣20萬元。

不過，職安署職業衛生健康組組長張國明告訴中央社記者，職安署查核補助狀況，發現部分工作內容，對健康風險較小的中小企業雖有聘僱醫護專責健康服務，但可能因人力成本考量等，醫護人員不是專職從事健康服務工作，甚至還有兼職接電話、辦理採購案等。

張國明表示，原先計畫補助中小企業聘僱醫護，目的是希望中小企業可以有專責人力，負責員工健康保護工作，但現在這樣的情況與當初目的不符合，加上考量中小企業樣態多元及人力運用合理性，應該還是由多元專業團隊執行勞工健康服務比較妥適；因此務實檢討計畫，明年起針對第2類及第3類事業單位，僅有特約醫護者才給予補助。

另外，張國明提到，職安署每年會針對提供勞工健康服務的機構，執行實地品質查核，並公開查核結果給雇主選擇參考，但卻遇到部分診所規避、妨礙及拒絕查核。

張國明說，未來若是拒絕查核，職安署也將不給予補助。職安署每年11月底都會公布有規避、妨礙或拒絕查核特約機構，作為雇主選擇服務機構參考。

