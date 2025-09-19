公教人員身心調適假併入事假計 全教總轟：欺世盜名的政策假象

行政院與考試院修正「公務人員請假規則」，新增「身心調適假」每年3天、不需檢附醫療證明。全國教師工會總聯合會今表示，此舉表面看似進步，實則要併入事假計算，與家庭照顧假爭搶7天有薪事假額度，完全無視年輕公務員平衡工作與家庭的迫切需求，是欺世盜名的政策假象。

教育部日前召集教師、家長、大專校院團體研議身心調適假。但與會者透露，教育部態度強硬，指公務員身心調適假均包含於事假內，不能只有教師獨立於事假外，該會「有溝沒通」，就是宣講政府立場的摸頭大會。

全教總今天再度痛批，行政院與考試院政策短視，犧牲公務員與勞工權益，呼籲立即修正「公務人員請假規則」，讓身心調適假脫離事假束縛，才能真正實現健康台灣的願景，政府若繼續漠視民意，這場身心調適假的鬧劇只會讓全民失望。

全教總再指出，112學年度全國高中職學生已實施獨立身心調適假，不計入事假。反觀公務員與勞工，卻被困在事假框架中，毫無公平可言。大法官釋字308號闡明「公教分途、公私一致」原則，因此強烈主張，教師身心調適假應獨立為新假別，不併入事假計算；教育部應正視教育現場特殊性，帶頭修法示範。

全教總也說明，2002年「兩性工作平等法」（現性別平等工作法）制定生理假，初期因併入病假計，導致女性勞工為節省病假額度，僅約一成使用生理假，2013年修法將生理假獨立為3天、不計入病假，才真正落實權益保障。如今身心調適假重蹈覆轍，併入事假計算，公務員為保全事假額度，勢必犧牲身心調適假的使用。

全教總呼籲，若勞動部未來比照公務員將身心調適假併入事假，對廣大無薪事假的勞工而言假別將形同雞肋，毫無實質助益。健康台灣願景也會淪為空談，政策美意被行政官僚扭曲，淪為欺世盜名的政治口號。

