他自願降薪只求不扛責任、準時下班 網曝只有1職業符合

一般人在職場上都希望能有升遷加薪的機會，求職者也盼能找到有前景的公司，不過有一名網友表示找工作時，如果表明自願降薪，但條件是不扛責任、能準時下班，這樣是否有機會錄取？但貼文一出，卻遭到不少人吐槽。

這名現年45歲的網友在PTT發文表示，自己是「FIRE族」（Financial Independence, Retire Early財務自由、提前退休的縮寫），想知道如果求職時，坦率地跟老闆說願意降薪，但條件是不扛責任、不帶新人且能準時下班，是否找得到工作？

他坦言自己不婚不生，而且生活上沒有太多花費，重大傷病也都有保險，其他就沒有特別強求，只想要順順地小確幸過完一生。

貼文被眾人吐槽，「沒有人會答應這種條件，我請個一般人跟用你，成本才差幾塊錢，為什麼要自找麻煩？」、「公司會雇用你，但你所列的條件公司不會接受」、「一般來說，我請一個躺平的員工來幹嘛？」、「自己態度調整一下就好了，還需要跟老闆協商啥？」、「自己當老闆比較有機會實現」、「跟老闆講要幹嘛？你要做的是找到你列的條件的工作，而不是讓工作來配合你，如果你有能力找到，連降薪都不用」、「誠實告知只會被fire（開除）」。

不過也有網友認為「顧問」符合原PO要的條件，「啊不就是顧問類的工作，只要能找到」、「這就是顧問啊」、「有能力的話，公司會接受的，半薪顧問」、「顧問嘛…頂多給你支援幾個專案，時間一到你也是掰」。

