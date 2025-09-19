快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

颱風天上班交通有困難 勞動部：雇主須支付計程車費

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務。今起，當發生颱風等天然災害時，原則上勞工不應出勤，如需出勤，雇主就應該給予通勤協助。記者葉冠妤/攝影
勞動部今修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務。今起，當發生颱風等天然災害時，原則上勞工不應出勤，如需出勤，雇主就應該給予通勤協助。記者葉冠妤/攝影

勞動部今修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務，今天起，當發生颱風等天然災害時，原則上勞工不應出勤，如需出勤，雇主就應該給予通勤協助。舉例來說，假設勞工原本上、下班的通勤方式有困難，必須改搭計程車，雇主就必須支付全額費用。

勞動部條平司司長黃琦雅說，每當颱風假，勞動部就會接獲民眾陳情，如保全、超商、百貨、餐飲業等雇主，為了營業需求要勞工出勤，勞工冒著生命危險上下班，遇到無法搭乘大眾交通工具的時候，只能自己搭計程車。

她指出，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對通勤途中強風豪雨、路樹 傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，假設上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災的補償、賠償責任。

黃琦雅說，這次修正要點，主要是明確化雇主的通勤協助義務。當業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且雇主應「事先」在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助內容。

她進一步指，當勞工出勤，但原上下班通勤方式有困難，而有搭計程車必要者，雇主應支付相關費用。黃琦雅另舉例，若雇主原本提供兩百元的天災出勤交通津貼，但勞工搭一趟計程車花費四百元，這四百元也須由雇主全額負擔。

勞動部將同步修訂「工作規則審核要點、「工作規則參考手冊」，各地方主管機關審核工作規則時，將要求事業單位納入通勤協助相關內容。

黃琦雅強調，即日起率先由國營事業、公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門承攬、派遣人員適用，要求勞務委外廠商負起天災通勤協助義務。若雇主未依要點給予天災時通勤協助，勞工可向地方勞動主管機關申訴，由勞工局協助調解雇主支付。

雇主 勞動部 計程車

延伸閱讀

勞動部新規！颱風天通勤須搭計程車時 雇主應付費

謝宜容涉貪遭判4年6月、褫奪公權3年 勞動部說話了

南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

港男搭計程車稱先送女友！聽聞車費立即改行程 司機暗諷1事

相關新聞

颱風天上班交通有困難 勞動部：雇主須支付計程車費

勞動部今修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務，今天起，當發生颱風等天然災害時，原則上勞...

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

許多雇主徵才時，都會註明希望求職者有工作經歷，有一名網友好奇為何不少「人資」的經驗都是從0開始，但自己想應徵卻屢屢碰壁，讓他質疑這個職位難道還是得需要專業人才才能做嗎？貼文引起熱議，不少人直言想當人資根本不需要門檻。

勞動部試辦計畫 培訓職場霸凌調查專才

因應「職業安全衛生法」修正草案增訂「職場霸凌防治」專章，勞動部正研擬相關附屬法規與規劃相關配套措施，並先行試辦「職場霸凌...

AI搶才大戰開打 Cake職涯博覽會下月4日登場 300萬年薪工作等你來

AI與半導體浪潮引爆全球人才需求，高薪成為企業搶才的必要條件。根據國際專業人力平台Cake調查，近九成Z世代青年將薪資列...

薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

許多人工作就是為了養活自己，但薪水卻往往難以跟上生活支出。一名商學院畢業男子近日在網路分享，自己北漂台北任職小公司行政助理約5年...

AI難取代 104逾7800名Giver職涯志工協助29萬人次求職者找出路

想找到理想的工作好難？104人力銀行自2016年起持續向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。