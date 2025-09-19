颱風天上班交通有困難 勞動部：雇主須支付計程車費

勞動部今修正「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確化雇主義務，今天起，當發生颱風等天然災害時，原則上勞工不應出勤，如需出勤，雇主就應該給予通勤協助。舉例來說，假設勞工原本上、下班的通勤方式有困難，必須改搭計程車，雇主就必須支付全額費用。

勞動部條平司司長黃琦雅說，每當颱風假，勞動部就會接獲民眾陳情，如保全、超商、百貨、餐飲業等雇主，為了營業需求要勞工出勤，勞工冒著生命危險上下班，遇到無法搭乘大眾交通工具的時候，只能自己搭計程車。

她指出，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對通勤途中強風豪雨、路樹 傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，假設上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災的補償、賠償責任。

黃琦雅說，這次修正要點，主要是明確化雇主的通勤協助義務。當業務性質需要，經勞工同意而出勤時，雇主應提供通勤協助，且雇主應「事先」在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助內容。

她進一步指，當勞工出勤，但原上下班通勤方式有困難，而有搭計程車必要者，雇主應支付相關費用。黃琦雅另舉例，若雇主原本提供兩百元的天災出勤交通津貼，但勞工搭一趟計程車花費四百元，這四百元也須由雇主全額負擔。

勞動部將同步修訂「工作規則審核要點、「工作規則參考手冊」，各地方主管機關審核工作規則時，將要求事業單位納入通勤協助相關內容。

黃琦雅強調，即日起率先由國營事業、公立醫療院所等落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門承攬、派遣人員適用，要求勞務委外廠商負起天災通勤協助義務。若雇主未依要點給予天災時通勤協助，勞工可向地方勞動主管機關申訴，由勞工局協助調解雇主支付。

