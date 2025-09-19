勞動部試辦計畫 培訓職場霸凌調查專才

因應「職業安全衛生法」修正草案增訂「職場霸凌防治」專章，勞動部正研擬相關附屬法規與規劃相關配套措施，並先行試辦「職場霸凌調查專業人才培訓計畫」，作為未來建置專業人才庫之參考，提供雇主及地方政府尋找專業人才資源，以建立專業、公正、客觀的調查機制。

勞動部表示，職安法修正草案已於8月28日經行政院函請立法院審議，本次修正重點之一為增訂職場霸凌防治法制。

勞動部提到，檢討近年相關爭議案件，事業單位的調查小組組成及調查處理程序，為案件中相當關鍵的因素，直接影響調查結果公正性及客觀性，因此事業單位應遴聘外部專業人士，參與職場霸凌事件調查，已成為各界共識。

勞動部說明，為因應職安法修正施行後之專業量能需求，推動本次專業人才培訓試辦計畫，課程設計除參考現行工作場所性騷擾調查專業人才培訓制度外，也邀請相關領域的專家學者，就培訓課綱與內容聚焦討論，後續將委由財團法人職業災害預防及重建中心，於10至11月期間陸續在北、中、南及東部等地區，分區辦理專業人才培訓課程。

勞動部表示，試辦對象為具備法律、醫護、心理、人力資源、勞資關係或職業安全衛生等相關專業人士，並以執業或服務於專業機構(團體)者優先，預計開放180人報名參加，培訓課程共計12小時。

勞動部指出，整體課程內容設計涵蓋理論與實務，包括法規與倫理之知能與運用、調查策略、程序與技巧及調查報告撰寫與論述等知能，並納入案例探討與實務演練等，提升調查人員的實戰應對能力與綜合判斷技巧，課後將以問卷調查培訓人員對於課程內容相關意見，並依回饋意見調整培訓課程，以期更為貼近實務需求。

勞動部強調，職場霸凌及不法侵害防治著重於前端「預防」，呼籲事業單位平時應做好建構員工行為規範與教育訓練，並可透過訂定內部規範強化行政管理，致力於預防或減少職場霸凌事件發生，營造健康安全及友善的職場文化。

