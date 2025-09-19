AI搶才大戰開打 Cake職涯博覽會下月4日登場 300萬年薪工作等你來

AI與半導體浪潮引爆全球人才需求，高薪成為企業搶才的必要條件。根據國際專業人力平台Cake調查，近九成Z世代青年將薪資列為職涯方向首選。為回應新世代需求，由Cake主辦的「2025 Career Fair職涯博覽會」將於10月4日（周六）在台北世貿一館登場。

該博覽會今年規模再創新高，集結超過150家知名企業與組織，包含 Google、精誠資訊、台灣大哥大、全聯集團、羅技電子、法國巴黎人壽等，釋出上千個職缺。不少企業祭出年薪300至400萬元的高薪工程職缺，積極網羅軟體與 AI 領域的專業人才；也有企業提供月薪上看7萬元的儲備幹部計畫，吸引新世代投入管理職涯。除了薪資誘因，企業也愈加重視長期發展，例如推動導師制度、跨部門輪調與清晰的晉升路徑，幫助青年在AI驅動的職場中持續成長。

活動也特別鎖定產業熱點與人才痛點，首度攜手產發署舉辦「半導體國際人才產學交流活動」，專為國際理工人才設計，除企業分享產業趨勢外，更規劃1對1人資快速面談，由義隆電子、台灣美光、矽品、世界先進、穎崴科技等指標半導體企業參與，協助國際人才快速鏈結產業。

此外，為了提供更完整的職涯探索服務，活動也攜手青年署共同推出「2025 勇往職前 ▸▸ 探索無限 職涯博覽會」，讓新世代求職者無論是即將踏入職場的大學生，或是尋求轉換跑道的青年，都能一次探索不同職涯階段的可能性，現場尋找符合需求的實習與全職機會。

同時，Cake 也將舉辦「2025 International Talent Connect 國際人才交流論壇」，鎖定國際商管與文科人才，聚焦職場文化適應、語言與法規等挑戰，並提供專家座談、履歷健檢與勞動法規指南，幫助國際人才更全面掌握在台發展機會。

今年博覽會規劃三大主題講座：「高薪職涯地圖」、「未來工作力」、「個人職涯品牌」。內容涵蓋熱門產業趨勢、AI工具應用與個人品牌經營，強化青年面對快速變動市場的應變力，並引導參與者走出具策略性的發展路徑。

除了免費講座外，參與者還可參加一對一職涯諮詢，也能與百位中高階科技人才、獵才顧問及講者面對面交流，建立寶貴人脈。現場更提供AI履歷健檢與免費履歷印製服務，搭配現場徵才活動提升面試成功率。

