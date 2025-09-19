快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

聯合新聞網／ 綜合報導
面試是進入職場或企業的第一關，雇主和求職者可利用面試互相了解。 示意圖／ingimage
面試是進入職場或企業的第一關，雇主和求職者可利用面試互相了解。 示意圖／ingimage

許多雇主徵才時，都會註明希望求職者有工作經歷，有一名網友好奇為何不少「人資」的經驗都是從0開始，但自己想應徵卻屢屢碰壁，讓他質疑這個職位難道還是得需要專業人才才能做嗎？貼文引起熱議，不少人直言想當人資根本不需要門檻。

原PO在PTT發文表示，自己現年32歲，從23歲開始就做過業務、行銷、客服、採購等至少7種不同職位，但每次只要想應徵HR（人資），都沒有一次獲得面試機會。

他說徵才廣告上都要求人資需要3至5年以上的經驗，可是每次在網路上看到好像不少這個職位的人都是0經驗開始的，而且這些人的第一份工作就是當人資。原PO說自己海投履歷想應徵這份工作，卻從來沒有獲得面試機會，因此不免質疑人資是不是需要高度專業才能做？

貼文引起不少討論，多數人認為人資不需要太高的門檻，「台灣的HR大概是人都能做吧」、「人資就是熟悉公司系統就好，還有勞基法之類的，也不知道是要多嚴格徵選」、「人資進入門檻不大吧，但要表現好，除了基本的文書，很吃個性及跟公司文化的契合度」、「人資沒啥一技之長」、「我之前學生剛轉大百貨人資成功，前面2年經驗（不相關）」、「台灣中小企業太多人事助理當自己是專業人資，但又沒專業性」。

其中有內行人就解釋想當人資所需要的條件，「首要條件大學必須是念人力資源相關科系或勞動、勞工相關科系，就我所知的入門磚是如此，若你想要往這方面走，看要不要去補個學歷，再去考一張乙級就業服務技術士的證照，應該對你要投人資的職缺有幫助」。

人資 面試 履歷 求職

延伸閱讀

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

差點進醫療業？小島秀夫回憶畢業後求職挫折 面試時被人資鼓勵走創意領域

人力銀行「開啟履歷」有封鎖現職公司 仍遭人資提醒關閉讓他嚇傻

相關新聞

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

許多雇主徵才時，都會註明希望求職者有工作經歷，有一名網友好奇為何不少「人資」的經驗都是從0開始，但自己想應徵卻屢屢碰壁，讓他質疑這個職位難道還是得需要專業人才才能做嗎？貼文引起熱議，不少人直言想當人資根本不需要門檻。

薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

許多人工作就是為了養活自己，但薪水卻往往難以跟上生活支出。一名商學院畢業男子近日在網路分享，自己北漂台北任職小公司行政助理約5年...

AI難取代 104逾7800名Giver職涯志工協助29萬人次求職者找出路

想找到理想的工作好難？104人力銀行自2016年起持續向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來，...

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試主管更買單嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管更偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI頭像照。

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康...

上班族創業年齡平均39歲 投入資金縮水為24萬、已創業者平均淨利6萬

在追求工作與生活平衡以及不想當「社畜」的想法日益盛行之下，有多少民眾有創業念頭？1111人力銀行「全民創業現況調查」發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。