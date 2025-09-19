零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

許多雇主徵才時，都會註明希望求職者有工作經歷，有一名網友好奇為何不少「人資」的經驗都是從0開始，但自己想應徵卻屢屢碰壁，讓他質疑這個職位難道還是得需要專業人才才能做嗎？貼文引起熱議，不少人直言想當人資根本不需要門檻。

原PO在PTT發文表示，自己現年32歲，從23歲開始就做過業務、行銷、客服、採購等至少7種不同職位，但每次只要想應徵HR（人資），都沒有一次獲得面試機會。

他說徵才廣告上都要求人資需要3至5年以上的經驗，可是每次在網路上看到好像不少這個職位的人都是0經驗開始的，而且這些人的第一份工作就是當人資。原PO說自己海投履歷想應徵這份工作，卻從來沒有獲得面試機會，因此不免質疑人資是不是需要高度專業才能做？

貼文引起不少討論，多數人認為人資不需要太高的門檻，「台灣的HR大概是人都能做吧」、「人資就是熟悉公司系統就好，還有勞基法之類的，也不知道是要多嚴格徵選」、「人資進入門檻不大吧，但要表現好，除了基本的文書，很吃個性及跟公司文化的契合度」、「人資沒啥一技之長」、「我之前學生剛轉大百貨人資成功，前面2年經驗（不相關）」、「台灣中小企業太多人事助理當自己是專業人資，但又沒專業性」。

其中有內行人就解釋想當人資所需要的條件，「首要條件大學必須是念人力資源相關科系或勞動、勞工相關科系，就我所知的入門磚是如此，若你想要往這方面走，看要不要去補個學歷，再去考一張乙級就業服務技術士的證照，應該對你要投人資的職缺有幫助」。

