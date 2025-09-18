薪水實領沒35K！北漂5年「存不了錢」揭辛酸血淚 過來人點破關鍵

許多人工作就是為了養活自己，但薪水卻往往難以跟上生活支出。一名商學院畢業男子近日在網路分享，自己北漂台北任職小公司行政助理約5年，月薪實領不到3萬5，雖然平時生活節儉，卻仍存不到錢，甚至背上負債；相較之下，大學同學在公股銀行工作5年，不但每周出遊打卡，還準備買房。貼文一出立刻引發討論，不少網友直言，他最該檢視的開銷就是台北房租，建議換高薪工作，或是回家鄉生活。

原PO在Dcard發文指出，他任職的小公司行政助理工作內容繁雜，不僅處理日常辦公事務，還負責會議安排、報帳流程、影印設備維修，甚至包括主管的私人雜事。5年來，他幾乎沒有升遷、加薪幅度也有限，月薪實領不到3萬5。近日因牙痛就醫及筆電維修，刷卡支出超過1萬元，帳單一到才發現無法一次付清，只能先預借現金繳最低卡費，房租甚至尚未支付，引起不少網友關注。

原PO表示，自己平日生活節儉，沒有購買精品、出國或亂花錢，但仍存不到錢，甚至累積負債。反觀大學同學考上公股銀行工作5年，不但經常出遊打卡，還著手準備買房。面對差距，原PO坦言心生動搖，考慮是否回南部換一份薪水更高、穩定的工作，並在貼文中詢問網友是否有類似經驗可以提供建議。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，多數人認為原PO在台北領不到3萬5實屬辛苦，「35K住台北就算亂花了」、「薪水這麼低，來北部的意義何在？」、「房租不應超過薪水三分之一，否則生活會非常緊繃」。也有人建議，「在現公司蹲了5年領35K，可以開始考慮換工作」，甚至直言「低薪還抱著台北夢，30歲前後悔還來得及」。

有不少網友詢問為何沒存到錢，就算一個月存1000元都不會負債，「商學院至少要有理財的知識？」、「做五年，沒啥物慾怎麼一點存款都沒有？」、「就算北漂，一個月存不到五千？平常不存錢？」、「這五年每個月都花到35K？」、「你都工作5年，就算一個月只存1K也不會搞成這樣」，也有內行人提出建議，「在台北35K很難生存，基本租房子應該去掉三分之一薪資了，其他生活飲食花費，到手的錢所剩無幾。你如果在南部，應該早買房了，減少支出，增加收入就是解方」。

