AI難取代 104逾7800名Giver職涯志工協助29萬人次求職者找出路

想找到理想的工作好難？104人力銀行自2016年起持續向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來，號召超過7,800位Giver職涯志工，透過線上與線下服務幫助超過29萬人次健診履歷、釐清職涯方向，同時累積近13.5萬則職場分享；其中半數Giver職涯志工具十年以上產業經驗，來自半導體/資通訊/金融/民生服務業。

主計總處2025年7月份統計，失業者平均失業周數19.13周，也就是說，平均失業5個月才能找到工作。104人力銀行透過104職涯診所觀察主要的求職困境：中高齡失業、職場人際關係卡關、不會寫履歷、寫不出能加分的自我推薦信、不會談薪資、投遞履歷卻收到無聲卡、以及不知要等多久才會收到面試通知等。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，AI大浪來襲，人的即時互動與真實溫暖更顯珍貴，為回應求職者需求，104人力銀行針對Giver職涯志工推出Giver認證課程並啟動成就徽章，提升職涯服務的專業品質，深化互助支持的職場環境。

過去10年，累計超過7,800位Giver職涯志工響應104人力銀行Be A Giver的價值主張。其中，5成志工有10年以上職場經驗，3成志工有3~5年職場經驗；職務涵蓋經營/人資、行銷/企劃/專案管理；產業涵蓋電子資訊/軟體/半導體、一般製造業、教育、零售、金融與顧問服務等多元領域。

Giver職涯志工透過104履歷診療室提供29萬人次履歷健診與職涯諮詢，讓78%的求職者提升履歷撰寫技巧、76%增加求職信心、73%減輕心理壓力；志工本身在服務之後，96%獲得心靈滿足感、91%增加對他人的同理心、88%對於分享個人經驗更有自信。

當使用者進入104人力銀行網站，已有超過73.6%的人使用AI創新應用服務。張寶玲指出，Giver職涯志工的真實服務仍有AI無法取代的優勢，像是人與人面對面的情緒解讀、經驗傳承、個人客製化的議題和對應解方、人為真實諮詢輔以AI工具，更能展現AI浪潮之下「人」的優勢和差異。

為了提升Giver職涯志工的專業與服務品質，104人力銀行今年推出「履歷健診」與「高中職入班職涯分享」兩門Giver認證課程，透過系統化的線上課程協助Giver職涯志工更深入理解求職者的履歷盲點與轉職焦慮，並掌握與學生互動、建立職涯啟發的技巧。

