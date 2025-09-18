快訊

米塔颱風生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

AI難取代 104逾7800名Giver職涯志工協助29萬人次求職者找出路

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
104人力銀行持續進行Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來號召超過7800位Giver職涯志工，透過線上與線下服務幫助超過29萬人次釐清職涯方向。圖／104人力銀行提供
104人力銀行持續進行Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來號召超過7800位Giver職涯志工，透過線上與線下服務幫助超過29萬人次釐清職涯方向。圖／104人力銀行提供

想找到理想的工作好難？104人力銀行自2016年起持續向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來，號召超過7,800位Giver職涯志工，透過線上與線下服務幫助超過29萬人次健診履歷、釐清職涯方向，同時累積近13.5萬則職場分享；其中半數Giver職涯志工具十年以上產業經驗，來自半導體/資通訊/金融/民生服務業。

主計總處2025年7月份統計，失業者平均失業周數19.13周，也就是說，平均失業5個月才能找到工作。104人力銀行透過104職涯診所觀察主要的求職困境：中高齡失業、職場人際關係卡關、不會寫履歷、寫不出能加分的自我推薦信、不會談薪資、投遞履歷卻收到無聲卡、以及不知要等多久才會收到面試通知等。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，AI大浪來襲，人的即時互動與真實溫暖更顯珍貴，為回應求職者需求，104人力銀行針對Giver職涯志工推出Giver認證課程並啟動成就徽章，提升職涯服務的專業品質，深化互助支持的職場環境。

過去10年，累計超過7,800位Giver職涯志工響應104人力銀行Be A Giver的價值主張。其中，5成志工有10年以上職場經驗，3成志工有3~5年職場經驗；職務涵蓋經營/人資、行銷/企劃/專案管理；產業涵蓋電子資訊/軟體/半導體、一般製造業、教育、零售、金融與顧問服務等多元領域。

Giver職涯志工透過104履歷診療室提供29萬人次履歷健診與職涯諮詢，讓78%的求職者提升履歷撰寫技巧、76%增加求職信心、73%減輕心理壓力；志工本身在服務之後，96%獲得心靈滿足感、91%增加對他人的同理心、88%對於分享個人經驗更有自信。

當使用者進入104人力銀行網站，已有超過73.6%的人使用AI創新應用服務。張寶玲指出，Giver職涯志工的真實服務仍有AI無法取代的優勢，像是人與人面對面的情緒解讀、經驗傳承、個人客製化的議題和對應解方、人為真實諮詢輔以AI工具，更能展現AI浪潮之下「人」的優勢和差異。

為了提升Giver職涯志工的專業與服務品質，104人力銀行今年推出「履歷健診」與「高中職入班職涯分享」兩門Giver認證課程，透過系統化的線上課程協助Giver職涯志工更深入理解求職者的履歷盲點與轉職焦慮，並掌握與學生互動、建立職涯啟發的技巧。

AI 職涯 志工 人力銀行

延伸閱讀

僅罰款60萬！首位性騷下台閣員謝曉星挑女性、說部屬「像少女」輕判

資訊對等的求職神器 新鮮人不再盲面試

差點進醫療業？小島秀夫回憶畢業後求職挫折 面試時被人資鼓勵走創意領域

影／員警網巡發現詐團假意與「操盤老師」面交錢 當場逮到車手

相關新聞

AI難取代 104逾7800名Giver職涯志工協助29萬人次求職者找出路

想找到理想的工作好難？104人力銀行自2016年起持續向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，10年來，...

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試主管更買單嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管更偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI頭像照。

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康...

上班族創業年齡平均39歲 投入資金縮水為24萬、已創業者平均淨利6萬

在追求工作與生活平衡以及不想當「社畜」的想法日益盛行之下，有多少民眾有創業念頭？1111人力銀行「全民創業現況調查」發現...

墊償金額、人數破紀錄 歷時5年…勞動部追回華映8億元

大同集團旗下「中華映管」2019年宣布破產，勞動部為華映墊償積欠勞工的工資及資遣費等近8億元，墊償人數多達1902人，金...

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。