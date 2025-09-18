快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
圖為職場霸凌示意圖。圖／AI生成
圖為職場霸凌示意圖。圖／AI生成

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康日」上路；政院也優化公務員休假制度，新進公務員第一年就能休至少3天假，調任、轉任者當年依在職月數給假，育兒留停回任後假期可續計，明年1月1日施行。

行政院指出，賴清德總統於去年「健康台灣委員會」指示，在建構友善、安全職場環境上，政府須以身作則、帶頭示範，請相關部會研議增列公務人員身心調適假，經人事總處會商相關機關，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分。

行政院說，盼藉此鼓勵公務人員自我覺察，並透過身心調適假舒緩壓力、照顧身心，以維持良好心理狀態。

除了新增「身心調適假」，修法也讓公務員休假制度更友善。行政院舉例，新進公務人員第一年即享最低3日休假，調任、轉任者，第一年也會按在職月數比例給假；因育兒申請留職停薪者，例如照顧3歲以下子女或孫子女，復職復薪後，休假及事假會接續計算。

行政院說，考量修正幅度較大，且休假是以年度計算，除身心調適假配合「世界心理健康日」，自今年10月10日施行外，其餘條文則於明年1月1日施行。

子女 行政院 公務員 身心調適假

延伸閱讀

政院推生育補助10萬 立委籲先恢復少子女化辦公室

政院拍板！電動車免徵牌照稅、貨物稅再延長至2030年底

預計明年元旦上路！政院擬提高人工生殖補助最高15萬 醫：幾乎免費做了

行政院「好孕政策」發十萬生育補助 民團指難催生：只能減少相對剝奪感

相關新聞

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試主管更買單嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管更偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI頭像照。

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康...

上班族創業年齡平均39歲 投入資金縮水為24萬、已創業者平均淨利6萬

在追求工作與生活平衡以及不想當「社畜」的想法日益盛行之下，有多少民眾有創業念頭？1111人力銀行「全民創業現況調查」發現...

墊償金額、人數破紀錄 歷時5年…勞動部追回華映8億元

大同集團旗下「中華映管」2019年宣布破產，勞動部為華映墊償積欠勞工的工資及資遣費等近8億元，墊償人數多達1902人，金...

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘...

留才久用！中階人力逾5萬人...社福類占3萬 旅宿房務僅1人

勞動部從2022年4月底推動「移工留才久用方案」，讓在台資深移工轉換成中階技術人力，打開工作年限限制、設置薪資門檻。據統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。