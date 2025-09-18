政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康日」上路；政院也優化公務員休假制度，新進公務員第一年就能休至少3天假，調任、轉任者當年依在職月數給假，育兒留停回任後假期可續計，明年1月1日施行。

行政院指出，賴清德總統於去年「健康台灣委員會」指示，在建構友善、安全職場環境上，政府須以身作則、帶頭示範，請相關部會研議增列公務人員身心調適假，經人事總處會商相關機關，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分。

行政院說，盼藉此鼓勵公務人員自我覺察，並透過身心調適假舒緩壓力、照顧身心，以維持良好心理狀態。

除了新增「身心調適假」，修法也讓公務員休假制度更友善。行政院舉例，新進公務人員第一年即享最低3日休假，調任、轉任者，第一年也會按在職月數比例給假；因育兒申請留職停薪者，例如照顧3歲以下子女或孫子女，復職復薪後，休假及事假會接續計算。

行政院說，考量修正幅度較大，且休假是以年度計算，除身心調適假配合「世界心理健康日」，自今年10月10日施行外，其餘條文則於明年1月1日施行。

