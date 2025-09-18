上班族創業年齡平均39歲 投入資金縮水為24萬、已創業者平均淨利6萬

在追求工作與生活平衡以及不想當「社畜」的想法日益盛行之下，有多少民眾有創業念頭？1111人力銀行「全民創業現況調查」發現，高達8成1的受訪者對創業興致勃勃，想創業占比創下5年來新高，但上班族想創業平均年齡39歲較往年上升，平均投入資金則縮水為24萬，較兩年前大減9萬元。已經創業者占17.8%，期待每月獲利95,357元，但實際純淨利卻僅有6萬元。

1111人力銀行發言人曾仲葳解讀，由於原物料上漲、房租年年調高，創業者對大環境的謹慎程度提高，很多人寧願「小資試水溫」，避免一開始就背上沉重的貸款壓力。這也呼應了創業平均年齡上升、投入資金卻下降，大家更傾向先小規模嘗試、再逐步擴張的保守心態。

物價持續高漲加上關稅衝擊，不少企業對景氣抱持觀望暫緩調薪，讓許多上班族萌生「不如自己當老闆」的想法。1111人力銀行調查發現，高達8成1的受訪者對於創業一事興致勃勃，其中包括有意願但還沒行動63%以及已經創業17.8%，且相較於前年調查的7成1以及2021年的6成7，想創業的占比創下5年來新高；另有15%坦言曾經創業但已收攤以及4.1%無意願創業。

在工時方面，創業者平均每天期望工時7.9小時，與上班族差距不大，扣除成本與人事後，受訪者期待每月純淨利為95,357元，但已經創業者的實際純淨利卻僅有6萬元上下，甚至有1.4%的人持續虧損。

調查顯示，今年創業平均投入資金約為24萬元，比起2023年的33萬，大幅下降9萬元。資金來源仍以個人積蓄、工作所得為主，其次為銀行貸款、青創貸款與政府補助、父母資助及朋友合資。平均想創業年齡則落在39歲，較兩年前的35歲顯著上升。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，39歲是人生與職涯的重大關卡，許多人在即將邁入40歲前，會重新檢視自己的人生方向，思考是否還要繼續當上班族，或是累積足夠經驗在還有體力時，力拚一次創業夢。

曾仲葳指出，年輕世代雖然創業意願不低，但礙於手中資金與生活經驗有限，因此很多人選擇先在職場累積人脈與資本，等到30多歲甚至40歲再出手。這代表創業族群不再是「一時熱血衝一波」，而是更傾向精算風險、把握時機，希望藉此突破職涯停滯，找到人生新可能。

在創業動機方面，除了正職薪水太低/另闢收入管道外，還包含工時彈性/照顧家人、不想看人臉色、不想朝九晚五與追求工作生活平衡，顯示許多人是出於「生活掌控感」而選擇創業，反映疫情後到AI時代的職場轉型，讓更多人思考「與其當社畜，不如當老闆」。

商品推薦