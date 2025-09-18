履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試加分嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI大頭照。

該調查指出，高達74.4%的面試主管偏好履歷表上放有照片的應試者，認為透過照片，能更容易了解應試者的性格（57.5%）、留下深刻印象（39.7%）及判斷應試者是否適合公司文化（30.3%）。但若照片品質不佳，反而會被扣分，例如：過度修圖（32.7%）、過於非正式（35.6%）、畫質低劣（39.9%）或擺拍過度（40.9%）。

有趣的是，當面試主管被要求在真實照片和AI頭像間挑選時，絕大多數人其實更常選擇後者。不過，一旦發現照片是由人工智慧生成的，卻有高達66%的人表示，會因此對應試者產生負面觀感。

在辨識能力方面，雖然八成的面試主管自認「能準確分辨AI照片」，但實際測驗結果卻僅有四成答對，意即錯誤率高達一半以上。受訪者提到的常見4項判斷線索，包括：臉部細節異常（54.8%）、過度完美（43.6%）、姿勢不自然（34.3%）、或看起來不像真人（23.3%）。

儘管如此，AI頭像的高質感仍讓多數面試主管心動，84%的受訪者表示自己會考慮使用AI頭像，而88%認為公司使用AI頭像是個不錯的點子。該調查以美國市場為主，但專家認為，亞洲也有相同趨勢，同樣值得關注。

