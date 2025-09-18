快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

聯合新聞網／ 綜合報導
根據調查，有高達四分之三的面試主管偏好AI頭像勝過真人照片，但也有66%的人一旦發現是AI頭像會更反感。 示意圖／ingimage
根據調查，有高達四分之三的面試主管偏好AI頭像勝過真人照片，但也有66%的人一旦發現是AI頭像會更反感。 示意圖／ingimage

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試加分嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI大頭照。

該調查指出，高達74.4%的面試主管偏好履歷表上放有照片的應試者，認為透過照片，能更容易了解應試者的性格（57.5%）、留下深刻印象（39.7%）及判斷應試者是否適合公司文化（30.3%）。但若照片品質不佳，反而會被扣分，例如：過度修圖（32.7%）、過於非正式（35.6%）、畫質低劣（39.9%）或擺拍過度（40.9%）。

有趣的是，當面試主管被要求在真實照片和AI頭像間挑選時，絕大多數人其實更常選擇後者。不過，一旦發現照片是由人工智慧生成的，卻有高達66%的人表示，會因此對應試者產生負面觀感。

在辨識能力方面，雖然八成的面試主管自認「能準確分辨AI照片」，但實際測驗結果卻僅有四成答對，意即錯誤率高達一半以上。受訪者提到的常見4項判斷線索，包括：臉部細節異常（54.8%）、過度完美（43.6%）、姿勢不自然（34.3%）、或看起來不像真人（23.3%）。

儘管如此，AI頭像的高質感仍讓多數面試主管心動，84%的受訪者表示自己會考慮使用AI頭像，而88%認為公司使用AI頭像是個不錯的點子。該調查以美國市場為主，但專家認為，亞洲也有相同趨勢，同樣值得關注。

AI 面試 求職 履歷表

延伸閱讀

破壞世界遺產還留名字！春日大社遭刻簡中「恩愛永遠」 日警追犯人

以為能有童話結局 上海女嫁台灣郎嘆成「奶媽牛馬」：回不去融不入

英國名牌包惹禍！1時尚設計酷似武器 美副教授搭機過不了安檢

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

相關新聞

履歷放AI大頭照更好？露破綻恐被6成主管扣分 修圖別踩4地雷

求職履歷上的大頭貼，若是人工智慧(AI)生成的，會讓面試主管更買單嗎？根據雲端通訊公司Ringover去(2024)年針對美國1,087名應試人員的調查，逾四分之三(76.5%)的面試主管更偏好AI頭像勝過真人照片，且僅4成的面試主管能準確辨識出AI頭像照。

政院推公務員「身心調適假」雙十起上路！每年3日、機關不得拒絕

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，經考試院今天通過審議日期，將自今年10月10日「世界心理健康...

上班族創業年齡平均39歲 投入資金縮水為24萬、已創業者平均淨利6萬

在追求工作與生活平衡以及不想當「社畜」的想法日益盛行之下，有多少民眾有創業念頭？1111人力銀行「全民創業現況調查」發現...

墊償金額、人數破紀錄 歷時5年…勞動部追回華映8億元

大同集團旗下「中華映管」2019年宣布破產，勞動部為華映墊償積欠勞工的工資及資遣費等近8億元，墊償人數多達1902人，金...

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘...

留才久用！中階人力逾5萬人...社福類占3萬 旅宿房務僅1人

勞動部從2022年4月底推動「移工留才久用方案」，讓在台資深移工轉換成中階技術人力，打開工作年限限制、設置薪資門檻。據統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。