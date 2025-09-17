新北348人放無薪假 勞工局啟動安定措施協助
美國關稅衝擊製造業，勞動部公布全台逾6000人實施減班休息（俗稱無薪假），新北市政府今天表示，目前新北有49家348名勞工受影響，市府啟動安定措施協助。
市府勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議表示，勞動部昨天公布最新減班休息數據，受美國關稅影響，全台實施減班休息的人數超過6000人，引發關注。
陳瑞嘉說，勞工局統計至16日止，全市有49家事業單位、共348人實施減班休息，其中受關稅影響的25家共180人，主要集中在機械設備、金屬製品及電力設備製造業。
他表示，相較中南部的重災區，新北市受影響規模相對較小。當接獲企業通報後，會先電話關懷，必要時入廠訪視，並協助企業申請勞動部「僱用安定措施」，補貼減班休息前後薪資差額的70%，最長可領6個月。
另外，透過「減班休息勞工再充電計畫」，協助勞工在縮短工時期間參訓，持續強化專業技能，維持就業穩定。
勞工局表示，若發生勞資爭議，將提供法令諮詢、爭議調解及涉訟補助，協助勞工維權，降低衝突風險，穩定勞雇關係。
勞工局表示，目前「僱用安定措施」僅適用食品、紡織、橡膠、塑膠、金屬、電力、機械、汽車及其他運輸工具零件製造等9大行業。但有部分受衝擊產業未涵蓋，陳瑞嘉已在全國勞政主管會報，建議中央應滾動式調整適用產業，迅速因應國際局勢變化，提升僱用韌性，協助勞資雙方共度難關。
