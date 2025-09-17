快訊

墊償金額、人數破紀錄 歷時5年…勞動部追回華映8億元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
大同集團旗下「中華映管」2019年宣布破產，勞動部為華映墊償積欠勞工的工資及資遣費等近8億元，墊償人數多達1902人，金額、人數雙雙創紀錄。歷經5年追償，墊償金額、利息逾8億元已在8月全數追回。圖／聯合報系資料照片
大同集團旗下「中華映管」2019年宣布破產，勞動部為華映墊償積欠勞工的工資及資遣費等近8億元，墊償人數多達1902人，金額、人數雙雙創紀錄。歷經5年追償，墊償金額、利息逾8億元已在8月全數追回。

雇主歇業、清算或宣告破產時，勞工往往成為受害者。為讓勞工免於驟失生活依存，勞動部訂立積欠工資墊償基金制度。凡適用勞基法的事業單位，由雇主每月按僱用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳積欠工資墊償基金，當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因此而被積欠工資、退休金、資遣費等，可由墊償基金先行墊付，雇主則應於期限內還款。

勞保局普通事故給付組組長劉秀玲指出，華映當年宣布破產，未依法給付員工薪資及資遣費等，勞動部透過墊償基金撥款7.84億元，包括工資3.07億、資遣費4.77億元，總計墊償1902人，金額、人數都創下墊償紀錄。

劉秀玲說，勞保局知道華映有不動產，所以一直有在追蹤處理，今年法院拍定，並將相關分配給債權人，墊償金額、利息總計追回8億多。

劉秀玲說，華映結案後，目前積欠工資墊償最大案為遠東航空於2019年底無預警停飛歇業案，當時勞動部墊償了2.9億元，已追回2億5000多萬元。

