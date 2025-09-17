板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘企業、明翔科技、神腦國際、卡多摩嬰童館、新美齊集團、晉財水電、藏壽司、築間餐飲、鼎泰豐、錢櫃、指南客運等52家廠商參與，提供超過2300個工作機會，新美齊集團開出月薪65K誠徵建築工程採購專員及規劃設計專案。

勞工局長陳瑞嘉表示，配合今年度行事曆新增國定假日，9月下旬起數個連續假期接連登場，延續暑假強檔買氣及旅遊熱潮，也一併帶動內需產業的活絡。本次徵才廠商中，以旅宿餐飲業為最大宗，職缺占比5成；其次為一般服務業，職缺占比2成3。其中更有近3成的職缺不限學歷，提供安裝維修工程技師、理貨人員、診所助理、儲備幹部等多元工作內容，誠徵積極且有熱忱者加入團隊。

薪資部分，新美齊集團開出月薪65K誠徵建築工程採購專員及規畫設計專案，知名餐飲鼎泰豐徵求料理廚師月薪62K起，辛耘企業延攬夜班設備工程師起薪61K，晉財水電招募現場工地主任及工程估價人員起薪60K。為迎接節日聚餐的臨時人力需求，也釋出超過400個部份工時職缺，藏壽司內外場服務人員時薪上看278元，聲寶集團旗下餐飲－莞固和食內外場兼職人員時薪最高270元。

活動現場設有「履歷健診」攤位，邀請專業職涯老師為尋職民眾升級求職技能，打造專屬履歷。同時也提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」等專案諮詢，為暫離職場的婦女及中高齡求職者補充就業能量，順利重返職場再出發。

