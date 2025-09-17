快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」。葉德正／攝影
新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」。葉德正／攝影

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘企業、明翔科技、神腦國際、卡多摩嬰童館、新美齊集團、晉財水電、藏壽司、築間餐飲、鼎泰豐、錢櫃、指南客運等52家廠商參與，提供超過2300個工作機會，新美齊集團開出月薪65K誠徵建築工程採購專員及規劃設計專案。

勞工局長陳瑞嘉表示，配合今年度行事曆新增國定假日，9月下旬起數個連續假期接連登場，延續暑假強檔買氣及旅遊熱潮，也一併帶動內需產業的活絡。本次徵才廠商中，以旅宿餐飲業為最大宗，職缺占比5成；其次為一般服務業，職缺占比2成3。其中更有近3成的職缺不限學歷，提供安裝維修工程技師、理貨人員、診所助理、儲備幹部等多元工作內容，誠徵積極且有熱忱者加入團隊。

薪資部分，新美齊集團開出月薪65K誠徵建築工程採購專員及規畫設計專案，知名餐飲鼎泰豐徵求料理廚師月薪62K起，辛耘企業延攬夜班設備工程師起薪61K，晉財水電招募現場工地主任及工程估價人員起薪60K。為迎接節日聚餐的臨時人力需求，也釋出超過400個部份工時職缺，藏壽司內外場服務人員時薪上看278元，聲寶集團旗下餐飲－莞固和食內外場兼職人員時薪最高270元。

活動現場設有「履歷健診」攤位，邀請專業職涯老師為尋職民眾升級求職技能，打造專屬履歷。同時也提供「婦女再就業計畫」及「五五就業促進獎勵」等專案諮詢，為暫離職場的婦女及中高齡求職者補充就業能量，順利重返職場再出發。

職缺 月薪

延伸閱讀

板橋府中遊龍陸橋走入歷史 9月19日拆梁將封路、公車改道

板橋府中遊龍陸橋將開拆 部分路段19日深夜至隔日封閉

板橋某國中墜樓意外！學生跌落地下停車場 教育局：打掃不慎踩破遮光罩

新北板橋某國中墜樓意外！男學生踩破遮光罩 墜B1停車場車道

相關新聞

板橋就博會2300職缺 建築工程採購專員起薪65K

新北市勞工局將於9月18日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，現場邀請卡德爾、音律電子、辛耘...

留才久用！中階人力逾5萬人...社福類占3萬 旅宿房務僅1人

勞動部從2022年4月底推動「移工留才久用方案」，讓在台資深移工轉換成中階技術人力，打開工作年限限制、設置薪資門檻。據統...

花4千萬特別預算媒宣 勞動部：勞工支持方案落實的必要編列

國民黨立委吳宗憲今指「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」高達1億元為媒宣費，其中勞動部占4千萬，批...

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己在面試過程中...

剛入職就被同事勸「快逃」 一票網友搖頭：是套路

有一名女網友透露，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

桃園國際機場公司宣布，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，公開招募4類職缺77人，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。