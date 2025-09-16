留才久用！中階人力逾5萬人...社福類占3萬 旅宿房務僅1人

勞動部從2022年4月底推動「移工留才久用方案」，讓在台資深移工轉換成中階技術人力，打開工作年限限制、設置薪資門檻。據統計，計截至今年7月底止，中階技術人力總計5萬1925人。其中，產業類中階人力2萬593人、社福類3萬1332人。而去年8月新納入的旅宿業中階房務員，迄今只有1人。

勞動部跨國勞動力事務中心主任莊國良說，截至7月底止，雇主申請外國中階技術人力的人數5萬5773人，已核准5萬1925人。其中屬於資深移工轉任中階者，有5萬1878人，僑外生則有47人；若以產業分類，產業類核准人數為2萬593人、社福類3萬1332人。

去年8月底勞動部開放的旅宿業者可聘畢業僑外生擔任旅宿服務的房務、清潔等中階工作，條件為必須接受國內大專校院、交通部觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，初聘薪資達3萬元。不過，上路以來，因交通部觀光署配套沒跟上，導致申請人數長時間掛零，迄今一年多，也只有1名僑外生申請成為中階房務員。

莊國良說，目前還有1至2案的申請案。

