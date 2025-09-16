快訊

留才久用！中階人力逾5萬人...社福類占3萬 旅宿房務僅1人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
去年8月底勞動部開放旅宿業者可聘畢業僑外生擔任旅宿服務的房務、清潔等中階工作，迄今一年多，也只有1名僑外生申請成為中階房務員。圖／聯合報系資料照片
勞動部從2022年4月底推動「移工留才久用方案」，讓在台資深移工轉換成中階技術人力，打開工作年限限制、設置薪資門檻。據統計，計截至今年7月底止，中階技術人力總計5萬1925人。其中，產業類中階人力2萬593人、社福類3萬1332人。而去年8月新納入的旅宿業中階房務員，迄今只有1人。

勞動部跨國勞動力事務中心主任莊國良說，截至7月底止，雇主申請外國中階技術人力的人數5萬5773人，已核准5萬1925人。其中屬於資深移工轉任中階者，有5萬1878人，僑外生則有47人；若以產業分類，產業類核准人數為2萬593人、社福類3萬1332人。

去年8月底勞動部開放的旅宿業者可聘畢業僑外生擔任旅宿服務的房務、清潔等中階工作，條件為必須接受國內大專校院、交通部觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，初聘薪資達3萬元。不過，上路以來，因交通部觀光署配套沒跟上，導致申請人數長時間掛零，迄今一年多，也只有1名僑外生申請成為中階房務員。

莊國良說，目前還有1至2案的申請案。

人力 移工 勞動部

花4千萬特別預算媒宣 勞動部：勞工支持方案落實的必要編列

國民黨立委吳宗憲今指「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」高達1億元為媒宣費，其中勞動部占4千萬，批...

面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

近日，有網友在Dcard上發文表示，自己在面試過程中...

剛入職就被同事勸「快逃」 一票網友搖頭：是套路

有一名女網友透露，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

桃園國際機場公司宣布，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，公開招募4類職缺77人，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消...

家人月薪10萬但工時超長…她勸「跳槽加薪」 眾人揪1細節不挺

不少人希望可以找到「錢多、事少、離家近」的理想工作，一名女網友分享，家中長輩月薪高達10萬元，但每天工時卻長達12小時，苦勸對方轉換工作，長輩卻擔心換工作後薪水不如意，讓她急忙上網求助。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

