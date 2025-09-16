花4千萬特別預算媒宣 勞動部：勞工支持方案落實的必要編列
國民黨立委吳宗憲今指「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」高達1億元為媒宣費，其中勞動部占4千萬，批政府「這樣花錢誰受得了」。對此，勞動部表示，此為依法編列3年份的政策宣傳預算，將全數用於宣傳支持勞工安定就業政策，也是方案能否落實的必要編列。
吳宗憲指出，韌性特別預算的媒體宣傳費，最大宗兩個部會是勞動部、衛福部。勞動部部分，提出「支持勞工安定就業」，辦理受影響失業勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1200萬；辦理減班休息勞工協助措施相關媒體宣導製作、託播及刊登經費為1900萬。
他批評，失業、減班休息政策宣傳平常已在宣導，這跟對美關稅或國際局勢險峻有何關聯？真正需要補助廠商到海外宣傳僅2百萬，難怪為何地方政府急著需要修財劃法，中央再怎麼有錢，這樣花下去，誰受得了？
對此，勞動部回應，這筆4千萬的廣宣經費，是依照韌性特別條例，依法編列3年份的政策宣傳預算，將全數用於宣傳支持勞工安定就業的政策，讓受衝擊的勞工能夠更清楚了解自身權益，以及如何取得政府安定就業的政策資源協助。
勞動部解釋，這筆特別預算運用，是因應國際經貿情勢，勞工面對可能的就業衝擊，勞動部提出一系列安定就業措施，所需要的政策宣傳經費，勞動部持續收到勞工、工會團體反映盼能擴大宣傳，很多勞工工作繁忙，不一定能透過新聞媒體了解相關政策，且勞工涵蓋不同的年齡、職類與地域，接收資訊管道多元，難僅靠單一媒介宣傳。
勞動部強調，安定就業的政策宣傳經費，是勞工支持方案能否落實與到位的必要編列，相關廣宣預算執行情形，皆會按季公開資訊，也會依法公開招標及執行，盼朝野立委給予支持。
