移工留才久用核准逾5萬人 旅宿業僑外生僅1人

勞動部自111年4月30日起推動「移工留才久用方案」，至今核准5萬1925人成為中階技術人力，其中包含5萬多名資深移工；而去年開放的僑外生旅宿業中階技術人力，至今僅1人。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任莊國良指出，因應全球高齡化及少子化趨勢，勞動部推動「移工留才久用方案」，在確保國人就業機會的前提下，讓雇主可以留用外國中階技術人力。

根據統計，截至7月底止，雇主申請外國中階技術人力的人數共計5萬5773人，已核准5萬1925人。

莊國良說明，其中屬於資深移工者有5萬1878人、僑外生47人；若以產業分類，產業類核准人數為2萬593人、社福類則有3萬1332人。

根據法規，移工留才久用方案適用的產業，包含製造業、營造業、長照業及農業，去年8月底也開放僑外生以中階房務員等身分留台工作。

不過，據7月底的統計，以中階房務員等身分留台的僑外生僅有1名；莊國良說，目前還有1至2案的申請案。

莊國良表示，移工留才久用方案可創造雙贏，不僅讓移工可獲得加薪，也打破移工在台工作年限的限制，雇主也能藉此留下優秀人才；民眾可到「移工留才久用服務中心服務網」，或電洽1955免付費專線（按1再按4）或服務專線（03）659-1996，將有專人提供諮詢服務。

商品推薦