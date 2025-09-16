機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

桃園國際機場公司宣布，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，公開招募4類職缺77人，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，並依身心障礙權益保障法第38條規定，設置保障名額。報名簡章預定於9月中旬公告至機場公司官方網站，起薪最高達8萬。

機場公司表示，為因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，近年分階段招募營運人力，2025年預計公開甄選77名新進從業人員，其中包括25名無需工作經驗的職缺，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，並依身心障礙權益保障法第38條規定，設置保障名額。報名簡章預定於9月中旬公告至官方網站，歡迎各界對機場營運投以熱忱的有志青年加入機場公司團隊，攜手共同推動機場營運與服務品質提升。

機場公司說明，本次徵才包含土木、建築、資通、電機、機械工程類，營運安全控制、航務、行銷、運輸管理類，法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政、行政管理類等職務共正取66名，招募起薪3萬9,160元，最高達8萬240元，表現優異同仁每年薪資成長幅度約3%至5%，竭誠歡迎社會新鮮人或有意投身航空及機場領域考生踴躍報名。

此外，因應桃園機場部分消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，本次特別招募11名消防人力輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於10月底舉辦，包含3000公尺18分鐘內完成跑步、90秒內完成110磅挺舉不著地3次舉重、背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步、90秒內上槓3次及90秒內完成臂力爬竿5公尺共5項。 因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司招募新人。圖/機場公司提供

