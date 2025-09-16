面試被讚「很棒、很優秀」還給建議 最終卻沒錄取...網揭殘酷真相

近日，有一名女網友在Dcard上發文表示，自己在面試過程中，被面試官誇讚「很棒、很優秀、不用怕找不到工作」，甚至還得到許多中肯的建議與鼓勵，但當最終結果公布時，卻沒有獲得錄取。

原PO懷疑到底是自己條件不夠好，還是因為工作需求不夠符合？她也坦言，對這種「明明被肯定卻沒錄取」的情況感到十分矛盾且失落，好像表現不錯，卻又未能獲得機會。她也在文末向網友求助，自己該如何看待這樣的狀況。

貼文一出引發熱議，「場面話，聽聽就好」、「社會職場上聽聽就好」、「客套話不用太當真，沒錄取就是沒錄取，如此而已」、「一切都是客套話」；還有網友解析面試官的意思，「跟發好人卡意思類似，妳很優秀，我們公司容不下妳這樣…」、「妳太好，怕做一陣子就跑」、「妳可能太優秀他們會覺得留不住，不如找一個白紙好變成他們的形狀」。

其他人則認為問題是在管理層，「有時候不是面試官能獨立決定，還有可能妳好，但有比妳更好的，或是他覺得用不上妳這麼好的」、「因為上面的人沒有點頭，面試官也是拿公司的薪水」、「有時候即使面試官覺得可以，後面還有人資跟更大的長官在評斷」、「有時候是（高層）主管不滿意妳的學經歷或是年資，最後就沒上了」。

