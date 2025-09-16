剛入職就被同事勸「快逃」 一票網友搖頭：是套路

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。示意圖/Ingimage
有一名女網友透露，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「上班第一天，有人告訴我快逃！」為題，指出第一天進公司報到，就被同事丟了一個紙條，打開來看內容竟是：「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，後來對方得知她是來報到，甚至語重心長地說，「如果是家人，肯定不會要妳來這工作」，要她好好考慮這份職缺

貼文一出，不少人都表示，「也要看情況，說不定是怕妳會跟她有競爭關係的同事寫這種紙條給妳的」、「那她自己怎麼不走？」、「最好先對這位同事有所保留、保持距離，不要跟她透露太多妳的事和想法」、「依據我的經驗，這種人多半都是在辦公室背後滋事、搞小團體的人」、「洗腦別人離職的人，看看就好」、「我之前待過幾間公司，員工都超愛靠杯公司很爛想離職，但他們都待超久，讓人無言」。

也有網友表示，「逃吧，不管這公司有多好，還沒進就遇到這種心機紙條，進去只會更累」、「我剛進公司，單位大概有八個老鳥，有兩個年輕人一直跟我說公司沒前途、薪水少、想換工作了」、「妳可以待個幾天評估看看，不妥的話妳隨時再離開就好，但記得薪水也要拿」、「去之前想清楚是不是想要這個工作，或許這裡真的不OK」。

