家人月薪10萬但工時超長…她勸「跳槽加薪」 眾人揪1細節不挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，家中長輩月薪高達10萬元，但每天工時卻長達12小時，苦勸對方轉換工作，長輩卻擔心換工作後薪水不如意，讓她急忙上網求助。示意圖／Ingimage
不少人希望可以找到「錢多、事少、離家近」的理想工作，一名女網友分享，家中長輩月薪高達10萬元，但每天工時卻長達12小時，苦勸對方轉換工作，長輩卻擔心換工作後薪水不如意，讓她急忙上網求助。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「老人都不懂跳槽的威力」為題，指出長輩從大學畢業後，就在同一間公司待了10年，雖然月薪已達10萬元，但缺乏升遷空間，且工作壓力大、頻繁加班，她認為「跳槽是加薪最好的方法」，不過長輩還要照顧需要常跑醫院的父母，加上請了看護，擔心換了新工作薪水不穩定，因此遲遲不敢改變現狀，讓她直呼「能怎麼說服他試試看其他工作呢？」

貼文一出後，不少人對原PO的想法不以為然，「台灣平均薪資4.7萬，妳還覺得妳長輩換工作能適應？如果不適應或是一場騙局，做不久沒業績怎麼辦？妳去哪裡幫他找10萬的工作」、「妳就一副講講的樣子，跳槽沒加薪妳補上嗎？」、「妳做了什麼真正有幫助的事嗎？最煩這種對別人人生指手畫腳，又幫不上實際忙的人」、「一個月10萬，已經打贏一大票人」、「我覺得妳想的太容易了」。

此外，有部分網友認為跳槽加薪有年齡限制的潛規則，「月薪10萬的缺沒那麼好跳槽了吧，除非是有新團隊要找資深或是內部主管邀約，不然年紀大自己投履歷真的不好找工作」、「跳槽是針對年輕人，老年跳槽可能是直接沒工作，先把大前提定義好」、「我覺得跳槽加薪是針對年輕人欸，如果不是高管那種，公司很少會拿一大筆錢請人，寧願同樣的錢多請幾個感覺比較划算」。

剛入職就被同事勸「快逃」 一票網友搖頭：是套路

有一名女網友透露，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

桃園國際機場公司宣布，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，公開招募4類職缺77人，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消...

AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

近日，有網友在Dcard上發問，為何當前AI浪潮並未像疫情...

該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩

近日，有網友在Dcard分享職場經歷，指出自己在同公司工作...

無薪假海嘯 總人數飆破7千人 製造業再創新高6,870人

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）企業為333家，實施人數7,334人。上一期1日公布實施家數計245家，實施人數4...

