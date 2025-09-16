家人月薪10萬但工時超長…她勸「跳槽加薪」 眾人揪1細節不挺

不少人希望可以找到「錢多、事少、離家近」的理想工作，一名女網友分享，家中長輩月薪高達10萬元，但每天工時卻長達12小時，苦勸對方轉換工作，長輩卻擔心換工作後薪水不如意，讓她急忙上網求助。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「老人都不懂跳槽的威力」為題，指出長輩從大學畢業後，就在同一間公司待了10年，雖然月薪已達10萬元，但缺乏升遷空間，且工作壓力大、頻繁加班，她認為「跳槽是加薪最好的方法」，不過長輩還要照顧需要常跑醫院的父母，加上請了看護，擔心換了新工作薪水不穩定，因此遲遲不敢改變現狀，讓她直呼「能怎麼說服他試試看其他工作呢？」

貼文一出後，不少人對原PO的想法不以為然，「台灣平均薪資4.7萬，妳還覺得妳長輩換工作能適應？如果不適應或是一場騙局，做不久沒業績怎麼辦？妳去哪裡幫他找10萬的工作」、「妳就一副講講的樣子，跳槽沒加薪妳補上嗎？」、「妳做了什麼真正有幫助的事嗎？最煩這種對別人人生指手畫腳，又幫不上實際忙的人」、「一個月10萬，已經打贏一大票人」、「我覺得妳想的太容易了」。

此外，有部分網友認為跳槽加薪有年齡限制的潛規則，「月薪10萬的缺沒那麼好跳槽了吧，除非是有新團隊要找資深或是內部主管邀約，不然年紀大自己投履歷真的不好找工作」、「跳槽是針對年輕人，老年跳槽可能是直接沒工作，先把大前提定義好」、「我覺得跳槽加薪是針對年輕人欸，如果不是高管那種，公司很少會拿一大筆錢請人，寧願同樣的錢多請幾個感覺比較划算」。

