AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

近日，有網友在Dcard上發問，為何當前AI浪潮並未像疫情期間那樣引發大規模徵才。他指出，疫情時各大公司因需求爆發，紛紛加速招募，有人即使不會程式語言也被安排轉入相關職務。相比之下，AI熱潮雖聲勢浩大，卻未見相同的人力需求潮湧現，甚至有許多人直呼求職市場氛圍很「凍」。

原PO進一步提到，連台積電這類獲利豐厚的大企業，在AI浪潮下也未像疫情時狂招新人，讓他對其中差異感到不解，因此發文詢問：「為什麼AI這波沒有開啟大徵才？」

貼文一經發出便引發熱議，「AI是來簡化人力的⋯」、「會用AI的公司只想簡化人力」、「透過AI可以簡化人力呀，為什麼會大徵才？」、「AI就是要取代人類的，沒有大裁員就不錯了還大徵才」。

也有網友指出重點，「台灣根本沒在發展AI」、「GPT出來後，也不太需要初階工程師」、「台灣做AI的公司沒那麼多，反而AI工具出來，其他領域不用那麼多新人了」、「AI的核心目標是讓『一個人能做以前十個人的事』。所以企業現在追求的不是人海戰術，而是能駕馭AI、創造更高價值的那一小群頂尖專才」、「疫情創造擴張的需求，但AI是創造取代勞動力的需求，各家都在砍人買GPU，確實是有大徵才，只是才從人變成了設備」。

