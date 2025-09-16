快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問，為何當前AI浪潮並未像疫情期間那樣引發大規模徵才。示意圖／Ingimage
網友詢問，為何當前AI浪潮並未像疫情期間那樣引發大規模徵才。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard上發問，為何當前AI浪潮並未像疫情期間那樣引發大規模徵才。他指出，疫情時各大公司因需求爆發，紛紛加速招募，有人即使不會程式語言也被安排轉入相關職務。相比之下，AI熱潮雖聲勢浩大，卻未見相同的人力需求潮湧現，甚至有許多人直呼求職市場氛圍很「凍」。

原PO進一步提到，連台積電這類獲利豐厚的大企業，在AI浪潮下也未像疫情時狂招新人，讓他對其中差異感到不解，因此發文詢問：「為什麼AI這波沒有開啟大徵才？」

貼文一經發出便引發熱議，「AI是來簡化人力的⋯」、「會用AI的公司只想簡化人力」、「透過AI可以簡化人力呀，為什麼會大徵才？」、「AI就是要取代人類的，沒有大裁員就不錯了還大徵才」。

也有網友指出重點，「台灣根本沒在發展AI」、「GPT出來後，也不太需要初階工程師」、「台灣做AI的公司沒那麼多，反而AI工具出來，其他領域不用那麼多新人了」、「AI的核心目標是讓『一個人能做以前十個人的事』。所以企業現在追求的不是人海戰術，而是能駕馭AI、創造更高價值的那一小群頂尖專才」、「疫情創造擴張的需求，但AI是創造取代勞動力的需求，各家都在砍人買GPU，確實是有大徵才，只是才從人變成了設備」。

AI 徵才 求職 台積電

延伸閱讀

勞保再爆虧損！他問「真破產了會怎樣？」 網友兩派論戰

每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別

牛馬人生還是夢幻工作？ 窮學生熬進台積電卻問：還能享受生活嗎

台積電男＝理想伴侶？她讚「認真有魅力」求認識 網酸爆：超商店員也是

相關新聞

剛入職就被同事勸「快逃」 一票網友搖頭：是套路

有一名女網友透露，自己第一天報到上班，同事竟遞來一張紙條，上頭寫著「面試完快逃，不用浪費時間在無良公司」，讓她當場愣住。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

家人月薪10萬但工時超長…她勸「跳槽加薪」 眾人揪1細節不挺

不少人希望可以找到「錢多、事少、離家近」的理想工作，一名女網友分享，家中長輩月薪高達10萬元，但每天工時卻長達12小時，苦勸對方轉換工作，長輩卻擔心換工作後薪水不如意，讓她急忙上網求助。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

機場公司徵才起薪最高8萬 招募4類職缺共77人

桃園國際機場公司宣布，因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，公開招募4類職缺77人，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消...

AI浪潮來襲「為何沒大徵才？」 網揭殘酷現實：現在徵的不是人

近日，有網友在Dcard上發問，為何當前AI浪潮並未像疫情...

該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩

近日，有網友在Dcard分享職場經歷，指出自己在同公司工作...

無薪假海嘯 總人數飆破7千人 製造業再創新高6,870人

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）企業為333家，實施人數7,334人。上一期1日公布實施家數計245家，實施人數4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。