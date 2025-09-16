因應第三航廈營運 桃機招募新人起薪最高8萬

為因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司近年分階段招募營運人力，2025年預計公開甄選77名新進從業人員，其中包括25名無需工作經驗的職缺，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，並依身心障礙權益保障法第38條規定，設置保障名額。報名簡章預定於9月中旬公告至官方網站。

桃機公司指出，徵才規劃工程類(土木、建築、資通、電機、機械)、運輸管理類(營運安全控制、航務、行銷等)、行政管理類(法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政)等職務共正取66名，招募起薪3萬9,160元，最高達8萬240元，表現優異同仁每年薪資成長幅度約3%至5%，竭誠歡迎社會新鮮人或有意投身航空及機場領域考生踴躍報名。

此外，消防人員是機場救災不可或缺的力量，因應桃園機場部分消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，本次特別招募11名消防人力輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於10月底舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成)、舉重(90秒內完成110磅挺舉不著地3次)、負重跑步(背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步)、單槓(90秒內上槓3次)及爬竿(90秒內完成臂力爬竿5公尺)共5項。

機場公司具備完善培訓計畫與人力發展制度，以優於勞基法之福利條件吸引優秀人才，多次獲得幸福企業肯定，注重員工關懷且致力於營造友善職場環境，善盡企業社會責任。機場公司鼓勵有志者踴躍報考，並可及早準備報考所需檢具之學經歷證明、英語檢定等相關資料。不論是即將進入職場的新鮮人，還是想接受挑戰的航空熱愛者，機場公司誠摯邀請具備專業技能與熱忱的你，一同創造國門榮耀。

