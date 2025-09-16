快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

因應第三航廈營運 桃機招募新人起薪最高8萬

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應北登機廊廳與第三航廈營運需求，機場公司近年分階段招募營運人力，2025年預計公開甄選77名新進從業人員，其中包括25名無需工作經驗的職缺，相關類組包含工程、運輸管理、行政管理及消防類組，並依身心障礙權益保障法第38條規定，設置保障名額。報名簡章預定於9月中旬公告至官方網站。

桃機公司指出，徵才規劃工程類(土木、建築、資通、電機、機械)、運輸管理類(營運安全控制、航務、行銷等)、行政管理類(法務、稽核、採購、政風、人資、會計、財務、一般行政)等職務共正取66名，招募起薪3萬9,160元，最高達8萬240元，表現優異同仁每年薪資成長幅度約3%至5%，竭誠歡迎社會新鮮人或有意投身航空及機場領域考生踴躍報名。

此外，消防人員是機場救災不可或缺的力量，因應桃園機場部分消防救護人員退職及未來第三航廈、第三跑道人力需求，本次特別招募11名消防人力輪值班人力，專職協助航廈營運管理及緊急狀況處理。本次新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、全民英檢初級以上、具備自用小客車駕照；甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段。體能測驗預定於10月底舉辦，包含跑步（3000公尺18分鐘內完成)、舉重(90秒內完成110磅挺舉不著地3次)、負重跑步(背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步)、單槓(90秒內上槓3次)及爬竿(90秒內完成臂力爬竿5公尺)共5項。

機場公司具備完善培訓計畫與人力發展制度，以優於勞基法之福利條件吸引優秀人才，多次獲得幸福企業肯定，注重員工關懷且致力於營造友善職場環境，善盡企業社會責任。機場公司鼓勵有志者踴躍報考，並可及早準備報考所需檢具之學經歷證明、英語檢定等相關資料。不論是即將進入職場的新鮮人，還是想接受挑戰的航空熱愛者，機場公司誠摯邀請具備專業技能與熱忱的你，一同創造國門榮耀。

延伸閱讀

桃機北跑道11月夜間歲修 估10工作天完成、不影響航班起降

教師節、中秋及國慶連假總運量逾195萬人次 桃機呼籲3小時前抵達機場

桃機估3大連假疏運總運量逾195萬人次 客運巴士凌晨機動加班

台鐵開1職缺起薪4.2萬！喊「你行攏來」 全網笑翻：策略成功

相關新聞

該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩

近日，有網友在Dcard分享職場經歷，指出自己在同公司工作...

無薪假海嘯 總人數飆破7千人 製造業再創新高6,870人

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）企業為333家，實施人數7,334人。上一期1日公布實施家數計245家，實施人數4...

華航啟動招募計畫 下半年延攬30名專業人才

隨著全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及引進新機，2026年將迎接全新787機隊，華航今宣布，啟動2025年下半...

大學生找不到工作？大同大學「AI新秀計畫」培訓一年 還供28萬獎學金

不懂AI，找工作有點難？大同大學與資策會數位教育研究所合作，開設「AI新秀計畫」課程，提供待業中的畢業生AI基礎及應用課...

缺工仍嚴重 第四季徵才「內熱外轉涼」 平均起薪逾44k

全球關稅貿易戰開打，不過部分產業仍面臨「缺工潮」，yes123求職網「蛇年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，有八成六企...

多家外商藉勞動新制砍假？ 桃產總市府前抗議：不要出爾反爾

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起增加4+1天國定假日，不過桃園市產業總工會發現，部分外商公司有意藉此減少勞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。