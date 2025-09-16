該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因獲得待遇更好的工作而提出離職，卻意外引來主管以加薪挽留。 示意圖／Ingimage
近日，有網友在Dcard分享職場經歷，指出自己在同公司工作多年後，無聊隨意投遞履歷，未料竟收到三家錄取通知，且開出的薪資皆比現職高出一萬元以上。原PO因此提出離職，卻引來主管以加薪挽留。

原PO表示，原先只是好奇自身身價而隨意應徵及參與面試，並未特別準備履歷與作品，卻意外拿下三家錄取通知，且薪資皆比現職高出一萬元以上。於是他遞出辭呈，選擇接受一份比現職高出一萬五，並附加加班費的新工作。

沒想到原PO提出離職後，現任主管卻急忙詢問「加薪多少才願意留下來？」，並坦言沒有他公司會很麻煩，甚至有人承諾幫忙升職並成立新部門，讓他管理團隊。原PO指出，他在現任職務中獨自負責繁雜工作多年，且始終沒有同事接手或分擔，如今釋出條件，讓他心生疑慮，因此發文詢問網友：「加薪多少才會想留在舊公司？」

貼文一經發出便引發熱議，「公司說加薪留人都是騙人的話術」、「我個人覺得加薪、畫大餅的留人方式都是緩兵之計，多一點時間找人替代你」、「提過離職信任就破裂了哇！公司會持續面試可以取代你的人啊」、「你留下來被加錢一定會被塞更多工作」。

也有網友表示，「這次你留下來可下次調薪呢？是不是又要用離職來協調」、「通常你提離職才想到要加薪挽留你的，都可以說是蠻爛，甚至是剝削你的公司」、「公司早就知道你的產值高於你的薪水很多，但吃定你資訊不對稱，所以裝死了很多年」。

