該留嗎？隨意丟履歷加薪1.5萬 他提離職主管急開條件：沒你很麻煩
近日，有網友在Dcard分享職場經歷，指出自己在同公司工作多年後，無聊隨意投遞履歷，未料竟收到三家錄取通知，且開出的薪資皆比現職高出一萬元以上。原PO因此提出離職，卻引來主管以加薪挽留。
原PO表示，原先只是好奇自身身價而隨意應徵及參與面試，並未特別準備履歷與作品，卻意外拿下三家錄取通知，且薪資皆比現職高出一萬元以上。於是他遞出辭呈，選擇接受一份比現職高出一萬五，並附加加班費的新工作。
沒想到原PO提出離職後，現任主管卻急忙詢問「加薪多少才願意留下來？」，並坦言沒有他公司會很麻煩，甚至有人承諾幫忙升職並成立新部門，讓他管理團隊。原PO指出，他在現任職務中獨自負責繁雜工作多年，且始終沒有同事接手或分擔，如今釋出條件，讓他心生疑慮，因此發文詢問網友：「加薪多少才會想留在舊公司？」
貼文一經發出便引發熱議，「公司說加薪留人都是騙人的話術」、「我個人覺得加薪、畫大餅的留人方式都是緩兵之計，多一點時間找人替代你」、「提過離職信任就破裂了哇！公司會持續面試可以取代你的人啊」、「你留下來被加錢一定會被塞更多工作」。
也有網友表示，「這次你留下來可下次調薪呢？是不是又要用離職來協調」、「通常你提離職才想到要加薪挽留你的，都可以說是蠻爛，甚至是剝削你的公司」、「公司早就知道你的產值高於你的薪水很多，但吃定你資訊不對稱，所以裝死了很多年」。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言