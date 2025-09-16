無薪假海嘯 總人數飆破7千人 製造業再創新高6,870人

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）企業為333家，實施人數7,334人。上一期1日公布實施家數計245家，實施人數4,863人。本次家數增加88家，人數增加2,471人。條平司長黃琦雅表示，減班休息主要集中在製造業，有271家、6,870人，比上一期增加了80家、2,391人，增加人數佔總增加人數的97%。

黃琦雅說明，製造業之中，增加最多的是金屬機電工業，這一次通報減班休息有231家、5,731人，大概佔了製造業之中超過八成。金屬機電工業之中，主要受影響的是機械設備製造業，這一次通報125家、3,247人。

黃琦雅表示，這一期通報的中型企業（100人以上）佔了16家、2,347人，大約佔了總人數的三成，並且中型企業也都集中在製造業，主要是機械設備製造業。中型企業通報的家數增加，也是人這一期人數大增的原因之一。

黃琦雅說，實施減班休息的原因，經過勞動部的訪談，廠商表達，大部分都是他們的客戶還在觀望，所以訂單不是那麼穩定，可能本來要下單的時間點會往後延，因此預先實施的概念。

黃琦雅提到，目前通報減班休息的勞工，有74%企業（244家）為適用僱用安定措施的產業，有八成以上（81%，5940人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

此外，大家最關心美國關稅影響的部分，黃琦雅表示，廠商通報受到美國關稅影響實施減班休息，有242家、6,246人，大約佔總數的八成。這一期比上一期增加3,191人，人數呈現雙倍成長。

至於接下來每一期，減班休息人數是否陸續會再增加，黃琦雅說明，關稅因素一直都還在，不排除會持續增加。不過，通報實施的廠商之中，也有業者反應若訂單一下來，人力需求立刻就要恢復，因此有提前終止減班休息的情況。只是訂單回穩是不是長期，都還需要再觀察。

黃琦雅指出，勞動部8月1號上路了強化版僱用安定措施，只要企業通報減班休息，勞動部就會提供員工薪資差額補貼的七成，最高一個月可以領到1萬2,110元。

黃琦雅也說，非屬僱用安定措施之業別，勞工利用減班的時間來參加再充電訓練計畫，可請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。上述兩筆費用可合併請領。

黃琦雅表示，對於減班休息的企業，勞動部提醒三點：第一，實施時要跟勞工協商減班休息相關的協議書，簽署書面資料，保障雙方權益；第二，實施減班休息時，薪資不能低於最低工資28,590元；第三，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部會持續密切監測所有減班休息相關數據，主動訪視每一位廠商及聯繫每一位勞工，將目前所有的支持計畫送到每一位勞工手上。勞動部也會視情況，滾動調整所有支持勞工經濟生活的相關穩定就業措施，避免讓勞工權益受損。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

另對於勞團提出最低薪資盼調漲4%，以及最低工資有可能受關稅影響，黃琦雅回應，最低工資調整，依照法制面，必須要在審議會做決定，會中有勞方、資方代表，都會表達相關訴求。相關議題由審議會做討論，並非由勞動部自己做決定。

